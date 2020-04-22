AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en... - Haberler
Hayri Uğur, 23 Nisan, Türkiye, Güncel

AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti.

22.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:24
AKİB Koordinatör Başkanı Uğur:

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, yeni nesillere miras olarak bırakılan Türkiye'nin kalkınması için tüm zorluklara göğüs gererek, üretmeye ve ihracata devam edeceklerini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını vurgulayan Başkan Uğur, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi, büyük ve güçlü Türkiye'ye öncülük etmesi en büyük dileğimizdir" dedi.

AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamada, 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu kaydetti. Başkan Hayri Uğur, Türk Milleti'nin TBMM'yi bağımsızlık ruhuyla ve gönül birliğiyle inşa ettiğini, milletin iradesini temsil eden en yüce sembol olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözleriyle tüm dünyaya duyurduğunu anımsatan Başkan Uğur, ihracatçı birliklerinin ilkinin Ulu Önder Atatürk'ün imzasıyla kurulduğunu, 80 yıllık maziye sahip AKİB'in de ülkemizde kurulan ilk birliklerden biri olduğunu vurguladı.

'23 Nisan milli iradenin, millet egemenliğinin en önemli göstergesidir'

Geçen yıl 180 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin dış ticaretine AKİB olarak 13,5 milyar dolarlık güçlü bir katkı verdiklerini dile getiren Başkan Uğur, "Göz bebeğimiz olan çocuklarımız, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerini, balkonlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek kutlayacaklar. Dünyanın 193 ülkesine 8 sektörde ihracat gerçekleştiren, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak bizlere düşen, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini kazanan ecdadımız gibi, bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberliği güçlendirerek, yardımlaşma ve dayanışmayla aşmak, gelecek nesillere aydınlık bir Türkiye bırakmaktır. Bunun için Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman başta olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında 16 bini aşkın üyemizle, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, tüm üreticilerimizin alın teri ve emeğinin dış pazarlarda en iyi şekilde değer bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

'Milletimiz için seferber olduk'

AKİB'in 2020 yılı ilk çeyreğindeki ihracatının 3,16 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini, son 12 aylık dönemde ise bir önceki yıla kıyasla bir puanlık yükselişle 13 milyar 75 milyon dolarlık ihracata eriştiklerini ifade eden Başkan Uğur, şunları söyledi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalara rağmen ihracatımızı sürdürüyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gelecekte dünyanın lider ülkeleri arasında yer alacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu sıkıntılı günlerin aşılması için Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhla seferber olduk. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 420 bin liralık katkı sunduk. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin öncülüğünde yürütülen korona virüs salgınına karşı maske ve dezenfektan üretimine ilk etap olarak 200 bin adet maske hibe ederek destek verdik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığımız bugün yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. TBMM'nin kuruluşunda ve Kurtuluş Savaşı'mızın kazanılmasında emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
76 yaşındaki çiftçi, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Özkoç Muhammet Emin Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Ebru Şallı Mustafa Keser
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Lionel Messi Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: AKİB Koordinatör Başkanı Uğur: "Çocuklarımızın bayrak, vatan ve millet sevgisiyle yetişmesi en... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:22:20. #1.15#
title