Akhisar Belediyesinden 'online konser'
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Evde Kal, Akhisar, Güncel

Akhisar Belediyesinden 'online konser'

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen tüm sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ardından Akhisar Belediyesi 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın konseri vermeye başladı.

09.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:40
Akhisar Belediyesinden 'online konser'

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle iptal edilen tüm sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ardından Akhisar Belediyesi 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar için sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayın konseri vermeye başladı.

Akhisar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen sosyal medya konserlerinde vatandaşlar moral buldu. 8 kişiden oluşan Akhisarlıların 'Göçmen Bandosu', hijyen eldiveni ile tıbbi maske takıp güvenli mesafe kuralına uyarak, Akhisar Belediyesi Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nda seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla vatandaşların evlerine konuk oldu.

Salgının önüne geçmek ve yayılmasının önlemek amacıyla "Evde Kal" çağrılarının dikkate alınması gerektiğini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu süreçte evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla sosyal medya canlı yayın konserlerinin ve çocuklara yönelik eğitici yayınların devam edeceğini bildirdi.

Korona virüs salgınına karşı tüm tedbirlerini almaya devam ettiklerini belirten Başkan Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak kentimizde tüm tedbirlerimizi alıyor, dezenfekte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte halkımıza biraz da olsa moral vermek, evlerinde keyifle izleyebilecekleri bir yayın sunabilmek için Akhisarlıların Göçmen Bandosu ile birlikte bir sosyal medya konseri hayata geçirdik. Hemşehrilerimize keyifli anlar yaşatabildiysek, bir nebze de olsa moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerin vatandaşların da katıldığı canlı yayın konserinde Akhisarlılar, birbirinden güzel ezgilerle memleket hasreti giderdi. Böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediyesi ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkürlerini ileten vatandaşlar, konserlerin devam etmesini istedi.

Başkan Dutlulu, canlı yayın konserlerine ek olarak, ilerleyen zamanda yine sosyal medya canlı yayınları ile çocuklara masal dinletisi ve psikolog tavsiyeleri de vereceklerini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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