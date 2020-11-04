Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal kimdir? Eşraf Ünsal kaç yaşında? Eşraf Ünsal öldü mü?
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Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal kimdir? Eşraf Ünsal kaç yaşında? Eşraf Ünsal öldü mü?

04.11.2020 00:36 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:39
Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal kimdir? Eşraf Ünsal kaç yaşında? Eşraf Ünsal öldü mü?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Peki, Eşraf Ünsal'ın sağlık durumu nasıl? Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal kimdir? Eşraf Ünsal kaç yaşında? Eşraf Ünsal öldü mü?

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Belediye Başkanı Eşraf Ünsal koronavirüs (Covid-19) tedavisi görmek için hastaneye kaldırılmıştı. Eşref Ünsal kimdir? Eşref Ünsal vefat mı etti?

EŞREF ÜNSAL KİMDİR?

Eşref Ünsal, 1973 doğumludur. 2014 Yerel Seçimleri'nde kazandığı belediye başkanlığı görevine devam etmekteydi. Aynı zamanda İnşaat sektöründe de görev aldı.

Eşref Ünsal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Afyonkarahisar Sandıklı Akharım Belediye Başkanı oldu.

Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal'ın 4 gün önce yapılan koronovirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evinde tedaviye alınan Eşref Ünsal, dün fenalaşınca Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Eşref Ünsal, bugün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelerle rağmen yaşamını yitirdi.

İki dönemdir Akharım belediye başkanlığı görevini yapan AK Parti'li Eşref Ünsal, evli ve 3 çocuk babasıydı. Eşref Ünsal, yaklaşık 4 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanmıştı.

Öte yandan Akharım beldesinde 15 gündür karantina uygulandığı ve sürecin tamamlanmasının ardından karantinanın 2 Kasım Pazartesi günü itibarıyla sona erdiği belirtildi.

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