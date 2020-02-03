Akfen Holding'den nitelikli bireysel yatırımcıya 100 milyon TL'lik tahvil ihracı

03.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 19:26

Dokuz tahvil ihracında gördüğü büyük ilgiyle 1,43 milyar TL'lik satış gerçekleştiren Akfen Holding nitelikli bireysel yatırımcı hedefiyle yeni ihraca çıkıyor.

Akfen Holding açıklamasına göre, Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik 2 yıl vadeli tahvil ihracına çıkıyor. OYAK Yatırım aracılığıyla yapılacak tahvil ihracı 6 Şubat 2020 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Holding, 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için yüzde 13 yıllık basit getiri, kalan diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranında tahvilin yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç gerçekleştirecek.

Akfen Holding'in tahvil ihracına katılmak isteyen nitelikli yatırımcılar taleplerini OYAK Yatırım'a iletebilecekler.

Kaynak gelecek yılların yatırımları için kullanılacak

Tahvil ihracı sonrasında elde edilecek kaynağın, Akfen Holding'in tamamı Türkiye'de hayata geçirmeyi planladığı gelecek yılların yatırımları için kullanılması planlanıyor.

Akfen Holding, 10 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL'lik ihraca imza attı ve bu ihraçları gelen yoğun taleple ilan ettiği seviyelerin üzerinde satış miktarı ile tamamladı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011'de 80 milyon TL, 2012'de 200 milyon TL, 2014'te 400 milyon TL, 2017'de 450 milyon TL ve 2019 yılındaki tahvil ihracı ile de 200 milyon TL'lik ihraç gerçekleştirdi.



Söz konusu tahvil ihracı itfalarının tamamını itfa tarihlerinde tam olarak yerine getiren Akfen Holding, bugün itibariyle toplam 1,14 milyar TL anapara ödemesi gerçekleştirdi.

"Nitelikli bireysel yatırımcılara ulaşmayı hedefliyoruz"



Planlanan tahvil ihracı hakkında bilgi veren Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, "Özellikle piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, bu tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanı sıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA