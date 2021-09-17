Akdeniz Üniversitesi'nde sınav otomasyon sistemi hakkında bilgi verildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde Akademik Sınav Otomasyon Sistemi'ne (ASOS) ilişkin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Üniversitedeki akademisyenlerin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rektör Özkan, uzun bir aradan sonra öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Özkan, yeni eğitim öğretim yılında tüm planlamalarını öğrencilerin eğitimden eşit faydalanmasına yönelik yaptıklarını belirtti.

Sınav süreçlerinin de sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Özkan, "Sınavlar yüz yüze yapılacağı gibi kameralı veya kamerasız uzaktan elektronik sistemler ve kampüsteki bilgisayar laboratuvarlarında elektronik olarak yapılabilecek. Hatta öğrenci sayısı çok olan şubelerde bu üç yöntemin aynı anda uygulanmasına da ihtiyaç duyulabileceğini öngörüyoruz. Bunun için bu yıl sınavlarda aynı anda üç yöntemi de bizlere sunabilen üniversitemizin kendi yazılımı olan, ASOS'u kullanmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Özkan'ın konuşmasının ardından ASOS ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapıldı, kitapçık ve uzaktan sınav sisteminin nasıl oluşturulacağı konuları aktarıldı.