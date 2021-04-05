"Akdeniz'in kayak merkezi" Yedikuyular'da sezon uzadı
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"Akdeniz'in kayak merkezi" Yedikuyular'da sezon uzadı

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
'Akdeniz'in kayak merkezi' Yedikuyular'da sezon uzadı

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kayakseverlerin adresi olan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sezonun nisanın ortalarına kadar uzaması sevinçle karşılandı.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yakınlığıyla kayakseverlerin adresi olan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sezonun nisanın ortalarına kadar uzaması sevinçle karşılandı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde kar kalınlığı, martın son günlerindeki yağışların ardından yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Geçen yıllarda yetersiz kar yağışı ve sıcaklık nedeniyle kayak sezonunun martın ortalarında sona erdiği merkez, bu sene nisanda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gaziantep başta olmak üzere Şanlıurfa, Adana, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kilis ve Mersin'den birçok kayakseveri ağırlayan tesis, 7 kilometrelik pisti, doğal güzellikleri ve birbirinden farklı aktiviteleriyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi Müdürü Mustafa Orak, AA muhabirine, kayak merkezinin ulaşım kolaylığı ve birbirinden farklı aktiviteleriyle bölge halkının cazibe alanı olduğunu söyledi.

Orak, Yedikuyular'ın bölgede marka haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Özellikle geçen hafta ülkemiz genelindeki yağışlardan kayak merkezimiz de oldukça güzel faydalandı. Şu an 70-80 santimetre kar kalınlığımız mevcut. Bu da yaklaşık 15-20 gün sezonu devam ettirmemizi sağlayacak. Türkiye'deki bazı kayak merkezleri sezonu tamamladı ancak biz faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bu da şehrimiz ve bölgemiz adına iyi bir avantaj sunuyor."

Tesislerde bulunan pistlerin uzunluğu ve kar kalitesiyle ziyaretçilerinden tam not aldığını anlatan Orak, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade etti.

Kar kalitesinin halen güzel olduğunu belirten Orak, "Kahramanmaraş'ın komşusu tüm illerden ziyaretçi alıyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi'nin, çevredeki illerin durumunu da göze aldığımızda yaklaşık 20 milyon kişiye hitap etmesi söz konusu." dedi.

"Karı bu ayda hissetmek çok hoş"

Batman'dan gelen Ahmet Gülsever de kayak merkezini çok beğendiğini dile getirerek, "Eşim ve akrabalarımla geldim, çok hoşuma gitti. Karı bu ayda hissetmek çok hoş." ifadelerini kullandı.

Adana'dan gelen İbrahim Kaçmaz ise güneşli bir havada kayak keyfi yaşadığını belirterek, "Tepede güneş varken kayak yapmak çok güzel bir duygu. Nisanın ortalarına kadar kar burada varlığını devam ettiriyor, bu keyif verici bir durum. Bize yakınlığından dolayı burayı tercih ettik. Çünkü 2 saatte gelebiliyoruz. Sürekli burayı tercih ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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