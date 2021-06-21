Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
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Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı

Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediyesince, farklı resmi kurumların yeraltı şebeke çalışmaları nedeniyle veya zaman içinde tahrip olan sokaklarda asfalt yama, kırsal mahallelerde de yeni bahçe yolları açma çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesince, farklı resmi kurumların yeraltı şebeke çalışmaları nedeniyle veya zaman içinde tahrip olan sokaklarda asfalt yama, kırsal mahallelerde de yeni bahçe yolları açma çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, merkez veya kırsal mahalle ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan her bölgeye plan-program dahilinde hizmet veriyor, asfalt yama ve yol açma çalışmaları ile sokaklardaki bozuklukları giderip, mahalle sakinleri ve sürücülerin yaşamını kolaylaştırıyor. Ekipler, incelemelerinin yanı sıra, muhtarlar ve vatandaşların talebi üzerine sokaklarda oluşan çukurlara da baypas ile müdahale ediyor.

Birçok mahallede onlarca sokakta çalışma yapıldı

Akdeniz Belediyesi Fen işleri ekipleri, sadece son birkaç gün içerisinde Camişerif, Gazi, İhsaniye, Mesudiye, Nusratiye, Kazanlı, Hürriyet, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan, Toroslar, Köselerli, Huzurkent, Sarıibrahimli, Evci ve Yanpar mahallelerinde, çeşitli kurumların yer altı şebeke çekilmesi çalışmaları sonucu veya zaman içinde zarar gören onlarca sokakta asfalt yama, ayrıca kaldırım-bordür tadilatı gerçekleştirdi. Ekipler, Dikilitaş Mahallesi'nde de yeni kadastral yol açma çalışması yaparken, mahallelerindeki çalışmaları memnuniyetle takip eden vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkürlerini dile getirdiler.

"Sıkıntı yaşayan her mahallemize hizmet verilecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, asfalt yama, kaldırım yenileme ve tarım yolu açma hizmetlerinin ihtiyaç duyan her mahallede aralıksız süreceğinin altını çizdi. Gültak, "Fen işleri ekiplerimiz, belirledikleri plan ve program dahilinde, sıkıntı görülen her mahallemize çıkarma yaparak ihtiyacı duyulan hizmet ve çalışmaları yerine getirmeyi, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmayı sürdürecek. Çeşitli altyapı hizmetleri sonucu zarar gören sokaklar nedeniyle vatandaşlarımızın toza toprağa maruz kalmaması, sürücülerin de ulaşımının sekteye uğramaması için mesai arkadaşlarımız gerekli her türlü hizmeti sunarak, yaşanan sorunları asgari seviyeye indirmek amacıyla sürekli sahada olmaya devam edecek" dedi. - MERSİN

Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı
Akdeniz ilçesinde asfalt ve yol açma çalışmaları hız kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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