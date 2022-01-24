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Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptı

İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya - Haberler | Yerel

Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptıHAKKARİ Hakkari'de sahnelenen dünyaca ünlü "Akdeniz Sirki" çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptı

HAKKARİ Hakkari'de sahnelenen dünyaca ünlü "Akdeniz Sirki" çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün spor salonunda ilk kez gerçekleşen sirke, çocuklar ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Yetenek Sizsiniz Türkiye finalisti Afrika sirki ve Brezilyalı ünlü Jonglör ilk kez Hakkari'de sahnelenen sirkte gösteri yaptı. Sirkte; akrobasi, trapez, cambaz ve tek tekerli bisikletçi gösterisi yapıldı.

Covid-19 tedbirleri dikkate alınarak düzenlenen gösteride maske zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralları uygulanırken, girişte ise ateş ölçümü yapıldı.

Ücretli gösterinin gün içinde 5 seans şeklinde devam edeceği öğrenildi.

Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptı

Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptı

Akdeniz Dünya Sirki Hakkari'de gösteri yaptı

İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya - Son Dakika Haberleri

Akdeniz, Hakkari, Yerel, Haber

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