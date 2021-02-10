Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı

10.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:50

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı Adana'da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı.

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı

ADANA - Adana'da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı.

Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı.

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.

Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı
Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı
Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı
Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Barış Manço Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdeniz'de nadir görülen 'Ay balığı' Adana'da ağlara takıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 22:49:40. #1.15#
title