Akdeniz'de İmarlı ve Kadastral Yeni Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Akdenizli üreticiler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede imarlı ve kadastral yeni yol açma çalışmaları sürüyor.



Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt, kilit taşı, kaldırım imalatı gibi hizmetlerle kentin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor. Ekipler, belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde yer alan 65 mahallede, belirlenen ihtiyaç ve hazırlanan programa göre kilometrelerce uzunluğa sahip yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Dikilitaş, Parmakkurdu, Kazanlı, Şevket Sümer, Huzurkent, Sarıibrahimli, Özgürlük, Bağlarbaşı, Çilek, Çay, Kürkçü, Yakaköy, Esenli, Aşağı Burhan, Akdam, Adanalıoğlu, Homurlu, Karacailyas, Karaduvar mahallelerinde kilometrelerce uzunlukta imarlı veya kadastral yollar açarken, planlarda yol görünen, ancak gereksinim duyulmadığı için daha önce altyapısı oluşturulmayan yeni yolları da açarak Akdeniz sakinlerinin hizmetine sunuyor.



İlk olarak iş makineleri yardımıyla yol açma işlemlerini tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollara mıcır sererek zeminin güçlendirilmesi ve hafriyat çalışmasını eşzamanlı şekilde yapıyor. Ekiplerin, imar planında yol olarak gözüken ancak geçmişte açılamayan yollara işlerlik kazandırması, özellikle Akdenizli üreticilerin büyük takdirini kazanıyor. Açılan yeni yollar sayesinde ulaşımda çok büyük kolaylık yaşayan bölge üreticileri, böylelikle ürünlerini hem çok daha kısa sürede ve rahatlıkla hem de daha düşük maliyetlerle istedikleri yere ulaştırabiliyor.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, halen Huzurkent Köselerli'de süren imarlı yol açma çalışmasını yerinde denetledi ve ekiplerden bilgi aldı. Fen İşleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün koordinesinde çalışmaların sürdüğünü ifade eden Pamuk, "Belediyemizin bütçesini, doğru zamanda doğru hizmetler için kullanıyor, önceliği halkımızın ve Akdeniz'in acil ihtiyaçlarına ayırıyoruz. Akdeniz çok geniş bir görev, yetki ve sorumluluk alanına sahip bir merkez ilçemiz. Bu açıdan, imar planlarına uygun olduğu belirlenen yerlerde yeni imarlı veya kadastral yol açma çalışmalarımız devam edecek. Kentlerin gelişmesi ve büyümesinde, güçlü ve sağlam altyapı ve üstyapı hizmetleri büyük önem taşır. Buradan hareketle Akdeniz'i ve Mersin'i ileriye taşıyan, halkımızın yaşamını kolaylaştıran hizmet ve projelere imza atmaya, Akdeniz'i temiz, düzenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmeye devam edeceğiz" dedi. - MERSİN