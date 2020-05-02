Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Girit Adası'nda hissedildi, halk kendisini sokaklara attı.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında saat 15.51'de AFAD verilerine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Akdeniz'de, Girit Adası yakınlarında saat 15.51'de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. Depremi Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise 6 büyüklüğünde olarak duyurdu.

GİRİT'TE HİSSEDİLDİ, HALK KENDİSİNİ SOKAKLARA ATTI

6.4 büyüklüğündeki deprem Girit Adası'ndan hissedildi. Halk deprem sonrası kendisini sokaklara attı.