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Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07'de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Akdeniz'de Kıbrıs Adası açıklarında saat 04.07'de deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Depremin Türkiye'de ve bazı komşu ülkelerde hissedildiği belirtildi. Kıbrıs Adasının batı tarafında hissedilen depreme vatandaşlar uykuda yakalandı. Deprem, Kıbrıs'ta ağar hasara yol açmazken vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

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 Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem

 AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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