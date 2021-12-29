Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha - Haberler
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Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Bugün sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında 5,5 şiddetinde meydana gelen depremin ardından aynı bölge yine şiddetle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de bu kez 5,1 şiddetinde bir deprem oldu. Geçtiğimiz günlerde yine aynı bölge, önce 4,9 sonra 5,5 şiddetiyle sarsılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

KANDİLLİ 5,0 ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,0 ölçerken derinliğini de 86 kilometre olarak belirledi.

Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

BÖLGE BEŞİK GİBİ

26 Aralık günü ise önce 4,9'luk sarsıntı yaşanmış kısa süre sonra da merkez üssü yine Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

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Servet Uzun
Servet Uzun
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Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

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