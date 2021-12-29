Akdeniz beşik gibi! 5,5'lik sarsıntının ardından bir şiddetli deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

KANDİLLİ 5,0 ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 5,0 ölçerken derinliğini de 86 kilometre olarak belirledi.

BÖLGE BEŞİK GİBİ

26 Aralık günü ise önce 4,9'luk sarsıntı yaşanmış kısa süre sonra da merkez üssü yine Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedilmişti.

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