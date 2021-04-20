Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül

Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde, ikincilik ödülüne layık görüldü.

Manavgat Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nda Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde, ikincilik ödülüne layık görüldü.

Manavgat Belediyesi'nin Side Antik Kenti'nde hayata geçirdiği Antik Side Kentsel Tasarım Projesi, ödül almaya devam ediyor. Manavgat Belediyesi, "Antik Side Portikli Yol Yayalaştırması" çalışması nedeniyle Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü. Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde yapılan törene Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediye başkan vekili Erşan Özden, başkan yardımcısı Levent Ardıç, belediye meclis üyeleri Ayşe Çetin Önal, Hilmi Uslu, Etüt Proje Müdürü Gülbahar Budak ve projede emeği geçen çalışma arkadaşları birlikte katıldı. Başkan Şükrü Sözen ödülü, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden sahneye ekibiyle birlikte çıkarak aldı.

"Ödüllerin gerçek sahibi halktır"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dünyaca ünlü Antik Side'nin, kentsel tasarım projesi çalışmasıyla birlikte yeniden tarihle buluştuğuna dikkat çekerek ödülü Manavgat halkı adına aldığını söyledi. Başkan Sözen, "Güzel şeyleri yapabilmek ve hayata geçirebilmek bizlere büyük bir mutluluk veriyor. Çalışmalarımızın Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından fark edilmesi ve ödüle layık görülmesi ise bizleri daha çok onurlandırıyor. Başarılarımızda en büyük pay sahipleri ise her zaman birlikte görev yapmaktan mutluluk duyduğum ekip arkadaşlarımdır. Ödülümüzü, hizmet etmekten onur duyduğum Manavgat halkı adına alıyorum" dedi. - ANTALYA

Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Son dakika haberleri: Sosyal medyada daha çok beğeni için ölümle burun buruna geldiler
Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı
Sıcaklığın 30 dereceye ulaştığı Antalya'da sahiller turistlerle doldu taştı
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
Defineciler binlerce yıllık tarihi dinamit kullanarak talan ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Burcu Biricik Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akdeniz Belediyeler Birliği'nden Manavgat Belediyesi'ne ödül
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:22:30. #1.15#

title