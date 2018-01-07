Akcagöz Güven Tazeledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığına 274 oy alan mevcut başkan Av. Tufan Akcagöz seçildi.



CHP 36. İl Olağan Kongresi İlkadım Fuariçi'nde gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Tufan Akcagöz, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 23. Dönem CHP Milletvekili Suat Binici ve Elektrik Mühendisi Metin Telatar'ın yarıştığı il başkanlığı seçimini Akcagöz kazandı. 634 delegenin katıldığı oylamada; Akcagöz 274 oy olarak CHP'de yeniden Samsun İl Başkanı oldu. Diğer adaylar Suat Binici 257, Metin Telatar ise 72 oy aldı.



SP ve İYİ Parti İl Başkanları da katıldı



Kongreye, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in yanı sıra Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Temel Armutçu ve İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü de katıldı.



"Hedefimiz 2019"



Kazananın CHP olduğunu belirten Tufan Akcagöz, "Başka adayların olması bizim için bir demokrasi şöleni. Bizim hedefimiz 2019. 2019'un hazırlığını bu kongrede yaptık. Samsun'umuza Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Av. Tufan Akcagöz başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:



"Bülent Acar, Selçuk Alkan, Hikmet Avcı, Seydi Bektaş, Alican Akdağ, Nuri Cömert, Murat Çan, Nalan Çilingir, Mustafa Erim, Mehmet İnan, Necmi İnce, Ali Kandemir, Turgay Karahan, Esra Kaya, Burhan Kömpe, Şükrü Kumbasar, Mehmet Kundak, Tuncer Onur, Ahmet Orhan, Hatice Özer, Tarık Özkan, Özlen Öztürk, Fatma Temel". - SAMSUN