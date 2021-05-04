Akçaabat'ta kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolunun yapımına başlandı

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin vizyon projeleri arasında yer alan kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçenin vizyon projeleri arasında yer alan kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projesinin inşaat çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Akçaabat'ın sahillerinden daha fazla vatandaşın faydalanabilmesi ve sahilleri daha nitelikli hale getirmek için ürettikleri proje kapsamında çalışmalara başladıklarını belirtti.

İlçe merkezinden başlayarak Yıldızlı Mahallesi arasındaki güzergahta yapılacak kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolu projesini Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile istişareler yaparak hayata geçireceklerini ifade eden Ekim, şunları kaydetti:

"Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanında kafeteryalar, dinlenme alanları, amfi alanı, plajlar ve etkinlik alanları proje içerisinde yer alıyor. Bunun yanında alandaki plajlara veya etkinlik sahalarına vatandaşlarımızın ulaşabilmeleri ve yapılacak olan ticari işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için proje kapsamında hafif taşıt yolu bulunuyor. Bu yol sadece bu alanlardaki vatandaşların faydalanabileceği bir yol olarak planlanmış olup, ulaşım amaçlı kullanılmayacaktır. Projemiz tamamlandığında Yaylacık-Söğütlü ve Yıldızlı sahillerinden bütün vatandaşlarımız faydalanabilecek. Bu alandaki çalışmalarımız başta olmak üzere İlçemizdeki projelere destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum."

Ekim, projenin içerisinde spor salonu, yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılması için çalışma yürüttüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay