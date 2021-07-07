Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu?
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Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu?

Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu?
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Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan büyük sıkıntı, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi. Bunun ardından vatandaşlar Akbank şubelerinden para çekilebilir mi? Akbank şubelerden para gönderme işlemi yapılıyor mu? merak etti. Peki, Akbank ATM'den para çekme ve yollama yapılır mı, nasıl yapılır? Akbank EFT yapılır mı? Akbank sorunu devam ediyor mu? İşte detaylar haberimizde...

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Peki, Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu?

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Akbank'ın Twitter üzerinden yaptığı yeni resmi açıklama şu şekilde:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterimizin, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com'dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."

Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu?

AKBANK ŞUBELERİNDEN PARA ÇEKİLİR Mİ? PARA GÖNDERME AKTİF Mİ?

Türk bankacılık devi Akbank'ta dün sabah saatlerinde sistemin çökmesiyle başlayan problem, üzerinden 24 saat geçmesine rağmen giderilemedi. Bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemi hala çalışmıyor. Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor.

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Akbank şubelerinden para çekiliyor mu? Akbank şubelerden para gönderme oluyor mu? - Haberler
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