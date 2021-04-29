Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
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Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

TBMM Genel Kurulunda, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine devam ediliyor.

Kanun teklifinin birinci bölümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervi ile ilgili tartışmaların devam ettiğini belirterek, "En büyük finansal skandal olan ve bu çok vahim olayla ilgili sorulan soruların yanıtı verilmeyince tartışma devam ediyor ve bu cevaplar alınıncaya kadar da devam edecek. Zira, söz konusu rezerv kaybı Türkiye ekonomisini büyük bir sıkıntıya sokmuş, adeta geleceğini esir almıştır; önümüzdeki dönemde bu sıkıntılar artarak devam edecektir." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de gerçek bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunun altını çizerek, verginin, kamunun ihtiyacı olan kesimlerle paylaşılması gerektiğini, paylaşılmadığı zaman eşitsizliklerin artacağına dikkati çekti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, görüşülmekte olan kanun teklifine yönelik, "Bu düzenleme kaçakçılıkla mücadeleden ziyade, dağıtıcılara, bayilere yeni sorumluluklar yükleyerek, kaçırılan vergilerin önlenmesine karşı yapılmış bir düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanun teklifinin 2. ve 3. maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının petrol, LPG ve elektrik piyasasındaki mükelleflerden ve özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya kadar olacak şekilde 100 milyon liraya kadar teminat isteyebileceğini kaydeden Emecan, "Sektör temsilcileri, akaryakıt bayilerinden teminat almanın doğru olmadığını, bunun pandemi döneminde mağdur olmuş binlerce işletmenin kapanması anlamına geleceğini, o nedenle teminatın sadece dağıtım şirketlerinden alınmasını istediklerini ifade etmişlerdir." dedi.

Emecan, görüşülmekte olan kanun teklifini olumlu değerlendirdiklerini ama aksaklıkların maddeler görüşülürken giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Kayıt dışılığı minimum düzeye getirmek için hükümler getiriyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, kanun teklifi ile akaryakıt ve LPG piyasasında etkinliği artırmak istediklerini ve buna yönelik düzenlemeler yaptıklarını belirterek, "Kayıt dışılıkla mücadeleyi maksimum, kayıt dışılığı minimum düzeye getiriyoruz." diye konuştu.

Kaçakçılık fiillerinin tespit edildiği her türlü tesiste, yargı nihai kararı verene kadar faaliyetlerin durdurulması suretiyle kaçakçılığa karşı sıfır toleransı sahaya ve tüm aktörlere yansıttıklarını anlatan Altunyaldız, "Sektörün başarısıyla birlikte kaçakçılığı minimize etmeyi başardık." dedi.

"Kaçakçılık fiilleriyle mücadele büyük oranda başarıya ulaştı"

Şahsı adına söz alan İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, teklif ile Hazine ve Maliye Bakanlığına sınırları çizilmemiş bir yetki verildiğini öne sürerek, "Alınacak teminatların, zayıf ancak düzgün çalışan işletmelerin rekabet gücünü etkileyeceği, inceleme yapılmadan dava açılabilmesi, lisans için vergi borcu olmaması şartı gibi konularda sıkıntılar yaşanacağını belirtmeliyim." dedi.

Filiz, akaryakıt istasyonları işletmecilerinin, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) iki aylık akaryakıtta tavan fiyat uygulaması kararının uzatılmamasına" yönelik taleplerini aktardı.

Şahsı adına söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kaçakçılık fiilleriyle mücadelenin büyük oranda başarıya ulaştığını belirterek, bu başarının devletin vergi gelirlerinde olası kayıpların önüne geçilmesini sağladığı gibi petrol piyasasında faaliyet gösteren taraflar arasında haksız rekabetin giderilmesine de yardımcı olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki konuşmaların tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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