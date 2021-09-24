Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı - Haberler
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Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 19 Eylül gecesi saat 03.50'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kar maskeli ve ellerinde cerrahi eldiven bulunan soyguncu akaryakıt istasyonunun market kısmına gelerek market sorumlusu İsa B. ile pompa görevlisi Erdal Ş.'ye tabancasını doğrultarak 4 bin 400 lira parayı aldı ve bisikletle kaçtı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis olayla ilgili 26 yaşındaki O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Akaryakıt istasyonundaki silahlı soyguna 1 gözaltı

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