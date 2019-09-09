Akademinin tercihi Ataol Behramoğlu Kitaplığı

09.09.2019 16:43

Odunpazarı Belediyesi, 265 yıllık Yağcızade Konağı'nı restore ederek Ataol Behramoğlu Kitaplığı'na dönüştürdü.



Kitaplık, açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğruyor. Akademik çevrelerin ve öğrencilerin tercih ettiği yerlerin başında gelen Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda akademik çalışmalar başladı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, kendi kitaplarının da aralarında olduğu kendi kitaplığından yaklaşık 7 bin eseri, Odunpazarı Belediyesi'ne armağan etti. Rus Edebiyatı profesörü olan Behramoğlu'nun Odunpazarı Belediyesi'ne bağışladığı kitaplar arasında Rus ve Türk Edebiyatı için önemli kitaplar da bulunuyor. Edebiyat ve Tarih Fakülteleri için önemli kaynak eserlerin bulunduğu kitaplıkta, araştırma görevlileri ve öğrenciler de çalışmalar yapıyor. Farklı şehirlerde bulunan üniversitelerde ders veren hocaların ve yüksek lisans yapan öğrencilerin de tercih ettiği kitaplık, önümüzdeki günlerde çok farklı çalışmalara ve buluşmalara da ev sahipliği yapacak. Kitaplıkta çalışmalar yürüten akademisyen ve öğrenciler eserlerini Odunpazarı Belediyesi'ne armağan eden Ataol Behramoğlu'na ve bu eserlerden muhteşem bir kitaplık oluşturan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.



Her türlü kitabı burada bulmak mümkün



Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde araştırma görevlisi Emrah Gülüm, gönüllü olarak Ataol Behramoğlu Kitaplığına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Kitaplığın edebiyatın çeşitli bölümlerine ayrıldığını dile getiren Gülüm, kitaplıkta Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, Rus edebiyatı, tarih ve sosyoloji bölümleri olduğunu belirtti. Kendisinin Türk Edebiyatı bölümünde bulunan kitapların tasnifi ile ilgilendiğini ifade eden Gülüm, "Kitaplıkta her tür eser var. Neredeyse her dil de var. Hocamız akademik anlamda Rus Dili ve Edebiyatı alanında bir akademisyen olduğu için Rusça eserler de çok fazla. Roman, öykü, deneme, akademik yazılar, şuan satışı olmayan bulunması imkansız kaynak eserler ve Divan edebiyatı var. Farklı alanlarda ve türlerde her türlü kitabı burada bulmak mümkün. Ataol Behramoğlu Kitaplığı daha da genişleyecek ve gelişecektir" dedi.



"Kitap kokusu soluyarak okumak çok güzel"



Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Sedef Gürgan kitaplığın açılışı hakkında sosyal medyada duyurular gördüğünü ve daha sonra da Ataol Behramoğlu Kitaplığının açılışına katıldığını anlattı. "Çok güzel bir açılış olmuştu. Bugün tekrar ziyaret etmek istedim" diyen Gürgan, aradığı kitapların hepsini bulduğunu ifade etti. Özellikle kitap kokusu soluyarak okumanın çok güzel olduğunu kaydeden Gürgan, "Eskişehir'in ihtiyacı olan bir şeydi. Kültür ve sanata olan desteğinden dolayı Odunpazarı Belediyesine ve Ataol Behramoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Ataol hocamızın yılların birikimi ve buraya bağışladığı kitapları bize yardımcı oluyor"



Rus Dili ve Edebiyatı ile ilgili araştırma yapan ve tez hazırlayanlar da Ataol Behramoğlu Kitaplığını tercih ediyor. Raflardaki kaynaklardan faydalan öğrenciler, kendileri için oluşturulan çalışma alanlarında da rahatlıkla çalışabiliyor. Bu öğrencilerden bir de Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi Seyfullah Koçak. Tez döneminde olduğunu belirten Koçak, akademik çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Koçak, "Ataol Behramoğlu, Rusya'da bulunmuş, eğitim almış, Rusça'dan birçok kitabı dilimize kazandırmış, Rus Dili ve Edebiyatı Profesörü. Bu kitaplık, özellikle içinde bulunan Rusça eserler, hem edebi hem de bilimsel eserler nedeniyle çok önemli bir varlık teşkil ediyor. Tezimi çalışırken herhangi bir kitaba, edebi esere veya o eserle ilgili yapılmış bilimsel bir çalışmaya bir oda değiştirerek ulaşmak benim için mutluluk verici. Özellikle eski eserler, klasikler ve bundan belki 100 yıl önceki akademik çalışmalara internet üzerinden bile ulaşması zor ancak, Ataol Hocamızın yılların birikimi ve buraya bağışladığı kitapları bize yardımcı oluyor" diye konuştu.



Aziz nesin'in behramoğlu'na yazdığı mektup da kitaplıkta



Ataol Behramoğlu Kitaplığı'na eserlerin yerleştirilmesi ve tasnifinde emeği geçenlerden biri de Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hocalarından Emine Karabacak Kündem. Ataol Behramoğlu'nun şair ve yazar olmasının yanı sıra akademik bir unvanı da olduğunu hatırlattı. Ataol Behramoğlu'nun üniversitelerde derse girerek çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirten Kündem, kitaplıkta Behramoğlu'nun eserlerinin de yer aldığını vurguladı. Kitaplığın Türk Edebiyatı kısmında Ataol Behramoğlu'nun yazdığı ve çevirisini yaptığı kitapların olduğunu söyleyen Kündem, bunun yanı sıra Behramoğlu'nun 'Rus Edebiyatında Puşkin Gerçekliği' adlı doktora tezinin orijinal halinin de kitaplıkta mevcut olduğunun altını çizdi. Bu çalışmaların farklı yayın evleri tarafından basılan ve çok okunan bir kitap olduğuna dikkat çeken Kündem, "Ataol Behramoğlu denince aklımıza Puşkin üzerine çalışmalar gelmekte, bu nedenle de kitaplıkta çok sayıda Puşkin çevirisi de bulunmakta" dedi. Kitaplıkta kitabın dışında mektupların da bulunduğunu ifade eden Kündem, "Bizi duygulandıran mektuplardan biri de Aziz Nesin'in mektubu. Hocanın babasının kendisine gönderdiği bir mektup var. Hocanın babasının yazdığı kitap da, aldığı birçok ödülde burada" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA