Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yaptıklarıyla adından söz ettiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir ankette yüzde 65,1 tarafından başarılı olarak değerlendirildi. Ekrem İmamoğlu'nun bu alandaki oranı ise yüzde 52,9'da kaldı.

Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de liderler de hizmet performansları veya sorunları çözüme kavuşturma hızlarıyla kamuoyunun önünde.

Area Araştırma Şirketi, tarafından yapılan ankette de İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının koronavirüs salgını sürecindeki performansları soruldu.

AK PARTİ'YE OY VERENLERİN YÜZDE 51,2'Sİ YAVAŞ'I BAŞARILI BULUYOR

Ankete katılanlara "Koronavirüsle mücadele sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Daha önce AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 51,2'si ABB'yi başarılı bulurken genele bakıldığında ankete katılanların yüzde 65,1'i Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni başarılı bulduğunu ifade etti.

İSTANBUL'UN BAŞARI ORANI ANKARA'DAN DÜŞÜK

Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de yöneltilince AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 39,9 İBB'yi başarılı bulduğunu söyledi. Genel ortalamaya bakıldığında ise ankete katılanların yüzde 52,9'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı olduğunu belirtti.