AK Parti'li Yeşilgölcük Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

MEVSİMLİK İŞÇİ, BELEDİYE BAŞKANI'NI VURDU

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şengül tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGAN JANDARMAYA TESLİM OLDU

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAKKI ŞENGÜL KİMDİR?

05.07.1970 yılında Yeşilgölcük Kasabasında doğdu. Eğitimi sırasıyla İlkokul ve Lise öğrenimini Yeşilgölcük'te tamamladı.1991-1993 yılları arasında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Meslek Yüksek Okulunda Tekstil bölümünde iki yıl eğitim aldı. Zirai ilaç Bayiliği yapmakta iken 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçiminde aday oldu ve kazanarak Yeşil Gölcük Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuğu var.