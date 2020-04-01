AK Partili Yavuz; "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› AK Partili Yavuz; "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz" - Haber
Metin Yavuz, Aydın, Politika

AK Partili Yavuz; "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz"

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz" dedi.

01.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:47
AK Partili Yavuz;

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz" dedi.

31 Mart'ın unutulmaması gereken tarihi bir gün olduğunu işaret eden Metin Yavuz, "31 Mart olayı; hasta adamın son demlerinde İngiliz emperyalizmin emellerine karşı en büyük engelin ortadan kaldırılması için yapılmış dış mihraklarla iş birliği yapan içerideki hainlerin kullanıldığı yakın tarihin en feci hadiselerinden biridir. Osmanlı'ya karşı oynanan çok büyük bir oyundu ve bu oyunun içinde İngilizler, dış mihraklara bağlı bazı hain gayri Müslümler, o dönemin dindar görünen ve Avrupa'da eğitim almış aydın görünen hainleri vardı. Amaç; İngilizlerin Ortadoğu'daki enerji oyunlarını bozan, Yahudilere Filistin'i vermeyen, Anadolu'dan Mezopotamya ve Arap yarımadasına, yurdun dört bir yanına demiryolları döşeyen büyük satranç ustası Abdülhamit Hanı devirmekti.Bundan dolayıdır ki, 31 Mart vakası Selanik'ten gelerek kendilerine 'Hareket Ordusu' adını veren hainlerin, dünya siyasetinde denge politikalarıyla yeniden varım dedirten, düveli muazzamayı dize getiren Padişah Sultan 2. Abdülhamid Hanı devirerek yerine Sultan Reşad'ı geçirdikleri düpedüz kanlı bir darbedir. Ogün için Abdülhamid gitsin her şey düzelir demişlerdi ama düzelmediği gibi elde olan ne varsa gitti. Çünkü, alçaklar sıkıyönetim ilan ettikleri İstanbul'da bir hafta boyunca Yıldız Sarayı'nın kıymetli eşya ve hazineleri başta olmak üzere şehrin neyi var neyi yok her şeyi yağmaladılar. Her dönem olduğu gibi en kolay kullandıkları argüman dini her şeye ve şer'e alet eden çevrelerdi. Bundan yaklaşık bir asır önce oynanan oyunun benzerlerini tekrar yapmaya çalışıyorlar. 31 Mart'ta Sultan Abdülhamid Hanı devirmek isteyen 'Şeriat isterük' diyenlerle; günümüzün büyük satranç ustası Büyük Usta Başkan Recep Tayip Erdoğan'ı, Gezi'de 'Laiklik isterük' diyerek devirmek isteyen zihniyet aynı zihniyettir" diye konuştu.

"Yani aynı düvel-i muazzamanın bugünkü versiyonları, 31 Mart olayına Gezi eylemleri, 15 Temmuz hain kalkışması gibi benzer oyunlarla Başkan Erdoğan'ı yıkmaya çalıştılar, çalışacaklardır" diyen Yavuz, şöyle konuştu:

"Sultan Abdülhamid'e ve Başkan Erdoğan'a karşı oynanan bu oyunlara baktığımızda aslında ikisi de Türk vatanına çekilmiş dış destekli operasyonlardır. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Bu inşallah olmayacak. Allah birlik ve beraberliğimizi muhafaza etsin. Ders alınsaydı tekerrür mü ederdi diye Milli Şairimiz Mehmet Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez; Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez' dizelerinde de ifade ettiği, 'Bir milletin arasına bölücülük girmediği müddetçe düşman giremez. Milletin fertleri aynı fikirle hareket ettiği takdirde o milleti silahla sindirmek, yok etmek mümkün değildir' sözlerinden ders alarak, Millet olarak şu sözü veriyoruz; 31 Mart vb. olaylara asla pabuç bırakılmayacak. Başkan Erdoğan'a olan güveni ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aziz milletimizin birliği ve beraberliği ile yerli ve yabancı hainlerin her zaman hakkından gelinecektir" - AYDIN

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar Haber
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim
Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar...
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
İstanbul Avcılar'da cenaze namazı salgın önlemleri altında kılındı
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Başakşehir Kulübü, milli dayanışma kampanyasına 2 milyon TL ile destek verecek
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm! 12 yaşındaki Belçikalı kız çocuğu hayatını kaybetti
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Bundesliga'da maçlar 30 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak, hastaneden taburcu edilecek
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bodrum'da aç kalan domuzlar, ilçe merkezine indi
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok
Bilim Kurulu üyesi Yamanel koronavirüsten ölenlerin toprağa gömülmesine ilişkin: Virüsün topraktan çıkma...
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Şener Dilan Çıtak Defne Samyeli Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: AK Partili Yavuz; "Vatanımıza çekilecek hiçbir operasyona asla izin vermeyeceğiz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:19:05. #1.15#
title