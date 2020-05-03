AK Partili Yavuz; "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Partili Yavuz; "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu"

AK Partili Yavuz;
03.05.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:43

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu" sözleriyle eleştirdi.

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu" sözleriyle eleştirdi.

Metin Yavuz, açıklamasında; "18 yıldır hiçbir seçimde yenilmeyen Başkan Erdoğan liderliğinde, olağanüstü bir şekilde güçlenerek emperyalist emellerini bozan yeni Türkiye'ye karşı, ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İsrail ve içimizdeki terör sevicilerinde aralarında bulunduğu şer odakları, bir çok kez gayri meşru bir şekilde saldırı düzenleyerek siyasi bir dizayn çabası gösterdiler. Hamdolsun ki, tek derdi vatan ve millet olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur ve dik duruşunun yanı sıra ona inanan ve güvenen aziz milletimizin hainlere geçit vermemesiyle, bizim bekamıza yönelik gerçekleştirdikleri her saldırıda kaybeden taraf oldular. Bakıyoruz da FETÖ'cü alçaklar tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain kalkışmada bir belediye başkanının evine kaçarak televizyon karşısında terlikleriyle gelişmeleri takip eden CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu'nun avareleri, FETÖ ağzıyla yeni bir darbe imasında bulunarak, Başkan Erdoğan'a ve hükümetimize karşı saldırmaya başladılar" dedi.

"Bu kadar pervasızca hareket ederek, iğrenç açıklamalarda bulunan bu kişilere öncelikle sormak istiyorum" diyen Yavuz, "Cesaret alabilmek için siz ne içiyorsunuz? Neyin kafasındasınız? CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel daha iki gün önce darbe imasında bulunarak bürokratları tehdit etmişken şimdi de kalkmış milli iradeyi hiçe sayan ifadeler ile kendince Anayasayı gayrimeşru ilan ediyor. Kaftancıoğlu ise bildiğiniz gibi terör seviciliği ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Aslında, ABD merkezli yeni bir proje hazırlandığını ve CHP tarafından uygulamaya alındığını yaptıkları bu açıklamalar ile görmek oldukça mümkün. Bakınız, iktidara darbe imasında bulunan ana muhalefet partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Amerika basını tarafından 'Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor' başlığı altında parlatılıyor. Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız veya katil Polis diyenlerin katil PKK dediklerini ve bunu yabancı basının manşetlerine taşıdıklarını gördünüz mü? Biz kandili alçakların başına yıkarken, CHP'li Özel'in sarayı başınıza yıkacağız demesi sizce tesadüf mü? Ne zaman teröristlerin başına bomba yağdırsak, nedense hep CHP'den ses geliyor. Parti politikaları ile ayrışmadığını özellikle ifade ederek, terör örgütleri seviciliğini gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP'li Kaftancıoğlu'nun motorcu olmadığını, kumpasçı, terör sevici ve darbeci olduğunu aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu, Allah Resulü ve İslami değerlerimiz ile dalga geçerek, İslam ve Müslüman düşmanı olan, Sözde Ermeni soykırımını kabul eden bir Türk düşmanı, PKK terör örgütü liderlerinden Sakine Cansız'a terörist demeyi reddeden bir PKK sempatizanı, Devlete katil diyen bir devlet düşmanı, gezi destekçisi olan Röntgenci biridir. Bilindiği gibi, son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımızın evi için kaçak yapı diyerek ilçe başkanını göndermiş ve resmen röntgencilik yapmış olsa da, iftiradan öteye geçemeyen iddiaları bir kez daha elinde patlamıştı. Bu röntgenci Kaftancıoğlu'na şimdi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mevkidaşınız olan Muğla İl Başkanınız ile görüşüp Bodrum İlçe Başkanınızı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in Bitez'de denize sıfır bir nokta olan ticari alana kaçak yaptığı villaya göndererek fotoğraflayın ve bunu kamuoyu ile paylaşın. Paylaşın ki, Parsel kaydırarak nasıl saray yapılıyormuş hepimiz görelim" - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haber
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haber
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı Haber
Son dakika: 31 ile yönelik giriş-çıkış kısıtlaması, Pazartesi 00.00'a kadar uzatıldı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı Haber
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haber
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi Haber
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Polisin yasak denetiminden dram çıktı: 75 yaşındaki Fatma Nine yakınları tarafından sokağa atıldı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim'in, bileğindeki yara detayı dikkat çekti: Kalp ameliyatı olmuş olabilir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Bakan Soylu ile görüntülü konuşan yaşlı kadından şaşırtan istek: Ölürsem tabutumun altına gir
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Kaza yapan alkollü sürücü: Sokağa çıkmak yasak mıydı? Allah Allah, haberim yoktu
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
Tekirdağ'da 70 kişilik bando takımı sahur için sokaklara indi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
İki kez polis uygulama noktasından kaçan sürücüye 10 bin lira ceza kesildi
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Bariyerleri aşan araç yan yola uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Türkiye'de 36 bin hayalet taşıyıcı olabilir
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Lahmacun yaptırmaya çıkan genç sürücü, 4 bin 93 lira ceza yedi
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yoksul hastaları tedavi ettiği için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Bakan Fahrettin Koca, sağlık çalışanları adına bestelenen şarkıyı Twitter'dan paylaştı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Çapa'da odalar boşalıyor; yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 30 azaldı
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Özkan Uğur Pınar Altuğ Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Jose Sosa Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: AK Partili Yavuz; "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 16:53:41. #1.14#
title