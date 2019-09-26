AK Partili Yasin Aktay'dan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi

26.09.2019 12:36

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, kan PBS televizyon kanalına gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum çünkü benim sorumluluğum altına oldu'açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya ilk tepki ise AK Partili Yasin Aktay'dan geldi. AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, katıldığı canlı yayın programında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesiyle ilgili sözlerini değerlendirdi. Aktay, Selman'ın sözlerine "Bu açıklamanın bir yıl sonra gelmesi erdemsizliktir." diyerek tepki gösterdi.

'TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM'

Amerikan televizyonuna konuşan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi için "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu. Tüm sorumluluğu üstleniyorum" diye konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), tarafından haziran ayında açıklanan 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu. Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti. Raporda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin tamamlayıcı kriminal soruşturma başlatmaya davet edilmiş, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptırımların Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsaması gerektiği vurgulanmıştı.