AK Partili vekil korona için TBMM'de tarhanaya dikkat çekti

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AK Partili vekil korona için TBMM'de tarhanaya dikkat çekti AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş TBMM Basın koridorunda tarhana dağıttı Güneş Covid ile mücadelede Uşak tarhanasını işaret etti AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş TBMM Basın koridorunda tarhana dağıttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs verilerinin değerlendirilip illerin farklı renklerde yer aldığı risk haritası, geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Bu haritada, ülkemizin batısındaki tek düşük riskli il olan Uşak dikkat çekti. Milyonlar, Uşak'ın koronavirüs salgınına karşı mücadelesini ve düşük riskli olmasının sebebini merak etti.

"BAŞARININ SIRRI UŞAK TARHANASINDA"

Bu gelişmeler yaşanırken, AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş TBMM Basın koridorunda gazetecilere tarhana dağıttı. Koronavirüs salgını ile mücadele ettiklerini belirten Güneş, "Biz buna ilaveten diyoruz ki, Covid-19 ile başarının sırrı Uşak tarhanasında. Uşak Tarhanasının içindeki domatesi, soğanı, biberi diğer taraftan baharatları Uşak'ta yetişiyor. Mineral zenginliği, nem oranını düşüklüğü, sevgiyle yoğurulması var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım Uşaklı" ifadelerini kullandı.

"BİLİMSEL OLARAK AÇIKLAYAMAYIZ"

"Tarhananın Covid olmamanızda etkisi var mı?" sorusuna Güneş, "Bilimsel olarak açıklayamayız ama tarhananın içinde yüzde 30 civarında protein var. Soğanın içine konmasıyla antibiyotik etkisi gösteriyor" sözleriyle yanıt verdi.

"ÇOK BÜYÜK ETKİSİ VAR"

Güneş, Uşak'ın koronavirüs haritasında düşük riskli iller arasında yer almasında etkisi olup olmadığına ilişkin soruya, "Çok büyük etkisi var. Valimizin, Belediye Başkanlarımızın, emniyet personelimizin, Milli Eğitim personelimizin, Diyanet personelimizin başta sağlık personeli Uşak halkının çok büyük katkısı var ama işin asıl sırrı Uşak tarhanasında" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK