AK Partili Vekil Ağar, AK Parti'nin Elazığ'da Başkan Adayını Geri Çekeceği İddialarına Cevap Verdi

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında AK Parti'nin Elazığ'da Belediye Başkan Adayını geri çekeceği şeklinde yer alan haberlerin ve iddiaların doğru olmadığını söyledi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

Milletvekili Ağar, yaptığı açıklamada, "Elazığ Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahin Şerifoğulları'nın adaylıktan geri çekildiği ile ilgili sosyal medyada çıkan haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. İddialar tamamen asılsızdır. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayımız Sayın Şahin Şerifoğulları'dır" ifadelerine yer verdi.