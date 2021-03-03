AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi
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AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi

03.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 03.03.2021 18:10
AK Partili Uygur, 28 Şubat sürecinde, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını söyledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 28 Şubat sürecinde, ülkesine hizmet etmek isteyen, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını kaydetti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 28 Şubat sürecinde, ülkesine hizmet etmek isteyen, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldığını kaydetti.

Uygur, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat postmodern darbe sürecinde vesayet odaklarının, suni bir gündem oluşturup, Türkiye'nin üzerine kara bir bulut gibi çökerek, millete toplumsal, siyasi ve ekonomik buhran yaşattığını belirtti.

Özellikle başörtülü öğrencilerin ağır baskı altına alındığını ifade eden Uygur, 28 Şubat'ta derslerine girmek isteyen başörtülü öğrencilerin, adeta terörist muamelesi gördüğünü, binlercesinin gözaltına alındığını anlattı. Uygur, o dönemde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olduğunu, başörtülü olduğu gerekçesiyle değil derslere, okulun bahçesinden dahi giremediğini ifade etti.

Avukatlık stajını yaparken de aynı gerekçeyle, kamusal alan olduğu iddiasıyla adliyenin kapısında dahi içeri alınmak istenmediğini, yıllarca duruşmalara giremediğini dile getiren Uygur, "28 Şubat sürecinde, ülkesine hizmet etmek isteyen, hayalleri olan bir nesle büyük travmalar yaşatıldı." dedi.

Uygur, söz konusu dönemde, başörtülü, muhafazakar kimliğe sahip olmanın, tasfiye edilmenin bir nedeni olarak görüldüğünü dile getirdi.

Belgin Uygur, "Demokrasiyi hazmedemeyen vesayet odakları, mütemadiyen milli iradeyi baskı altına almaya çalıştı. Ancak '28 Şubat bin yıl sürecek' diyen vesayet odakları, 28 Şubat darbe girişiminden 4 yıl sonra AK Parti ile tasfiye edildi. Artık bu ülkede milletin iradesine karşı antidemokratik yöntemlerle operasyon yapmaya niyeti olanlar bilsinler ki 15 Temmuz'da olduğu gibi karşılarında 81 milyonu bulacaktır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk

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