AK Partili Şamil Tayyar'dan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya sert sözler

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle konuk ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirirken o sırada bağlantı problemi ile ilgilenen İHA kameranına tokat attı. Olayın görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sarıkaya, kamuoyundan çok büyük tepki gördü.

"VUKUATI BUNUNLA SINIRLI DEĞİL"

Olayın ardından bir özür açıklamasında da bulunan Muharrem Sarıkaya'ya en sert tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Olayı rezalet olarak değerlendiren Tayyar, "Ankaralı gazeteciler iyi tanır bu zatı, vukuatı bununla da sınırla değil, tedavi olması gerekirken ekrana çıkarılması üzücü. Şiddete maruz kalan emekçi kardeşime de geçmiş olsun" dedi.

SARIKAYA'DAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

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