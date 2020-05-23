AK Partili Mustafa Savaş'ın Ramazan Bayramı mesajı
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AK Partili Mustafa Savaş'ın Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Partili Mustafa Savaş'ın Ramazan Bayramı mesajı
23.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:49

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, bayram mesajında; "Ayların sultanı bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna gelerek bayrama kavuştuk. Ramazan'ın hayrını, bereketini, bayram sevinci ile nihayete erdirdik. Sevgi, muhabbet ve gönül birliği ekseninde yaşadığımız bayramlarımız bizim için özel günlerdir. Orucun verdiği huzur ve manevi doygunlukla günler öncesinden bayram hazırlığı telaşı başlar. Büyüklerimizi ziyaret etmenin, küçüklerimizi sevindirmenin, maddi-manevi olanı paylaşmanın en güzel halidir bayramlarımız.

Bu sene Ramazan Bayramı'nı, dünyada ve ülkemizde çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde idrak ediyoruz. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, bugün ne yazık ki sosyal hayatımızı da etkilemiş; bize mesafeli yaşamayı zorunlu kılmıştır. Küresel düzeyde yaşanan pandemi sebebiyle bu bayramı evlerimizde geçireceğiz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki virüsün yayılımını önlemek amacıyla evde geçirdiğimiz bu dönemler, bundan sonraki zamanlarımızı bayrama dönüştürecektir. Bayramımızı sevdiklerimizden uzakta mahzun bir şekilde geçirsek de kurduğumuz gönül köprüleriyle muhabbet bağımızı kuvvetlendirmeyi ihmal etmeyelim.

Günler öncesinden bayram hazırlıklarına başlandığı, farklı şehirlerde olunsa da mesafelerin aşılarak bir araya gelindiği, çocuklarımızın kapı zillerini büyük bir heyecanla çalarak şeker topladığı günleri bizler de çok özledik. Bu bayram yaşadığımız güzel hatıraları anarak geçirmenin buruk sevincinde olacağız. Ancak kıymetini daha iyi idrak ettiğimiz bayramlarımız önümüzdeki dönemlerde bizi yine bağrına basacak, sevdiklerimizle kucaklaşacağız.

Bugüne kadar karşılaştığımız sorunların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde gelmeyi başardıysak, yaşadığımız bu sıkıntılı günleri de yine birlik, beraberlik ve dayanışma içinde atlatacağız. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olan milli ve manevi değerlerimizin yanında; bir olup, iri olup, diri olup, hep birlikte Türkiye olup daha müreffeh bir Türkiye'nin yolunu açacak hedeflerimize de bu kardeşlik ruhu ile ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerimle, kıymetli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, sevdikleriyle beraber, sağlık ve huzur içinde geçireceği nice güzel bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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