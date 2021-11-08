AK Partili Karaaslan: Kılıçdaroğlu, huzur ve güven iklimini bozan krizin kendisidir

İSTANBUL (DHA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Yatırımlara karşı çıkarken iklim krizi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ülkemizdeki güven ve huzur iklimini bozmaya çalışan asıl krizin kendisidir" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, '8 Kasım Dünya Şehircilik Günü' nedeniyle 81 ildeki Çevre, Şehir ve Kültür başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. Karaaslan, konuşmasında, şehirlerin; sadece barınma ihtiyacını karşılayan yerler olmadığını, çok önemli değerleri, maneviyatı, hikmet, bilgelik, tevazu ve birlikte yaşama kültürünü temsil ettiğini söyledi.

Gezi olayları sırasında karşı çıkılan 3'üncü köprünün, 3'üncü havalimanının ve Atatürk Kültür Merkezi'nin yapıldığını anımsatan Karaaslan, "Küresel ticaret konusunda ülkemizi bir üst lige taşıyacak, İstanbul'a hem deprem riskiyle karşı karşıya olan İstanbul'da iki şehirle birlikte dünyaya şehircilikte geldiğimiz son noktayı gösterecek olan; ekolojiyi, doğayı, tüm canlıları merkeze alan Kanal İstanbul'u yapacak, ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Hayallerin hedeflere, hedeflerin güçlü bir vizyona ve gerçeğe, güçlü bir kararlılıkla dönüştüğüne biz defalarca şahit olduk. Yapacağımız daha çok şey var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun önderliğinde, bizlere çizdiği istikamette, ona yol arkadaşı olmanın bilinciyle, ülkemizin kalkınıp gelişmesine katkıda bulunacağız. 2023 sadece seçim değil, aynı zamanda Türkiye için önemli bir eşik" diye konuştu.