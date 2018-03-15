Ak Partili İnceöz: "Aksaray Osb'nin İhtiyaçlarını Takip Ediyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, mevcut Organize Sanayi Bölgesine (OSB) günün şartlarına uygun modern bir arıtma tesisinin kazandırılması ve 3'üncü ilave alanın altyapısının bir an önce yatırımcıların hizmetine sunulmasında sona gelindiğini açıkladı.

AK Partili İnceöz, sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve AK Parti hükümetlerinin teşvik programları ile Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelen Aksaray'a daha fazla yatırımcı kazandırmak için, çalışmalara ara vereden devam ettiklerinin altını çizerek "Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız başımızın tacıdır. Onların Aksaray'da kalıcı olması ve üretimlerini, yatırımlarını daha modern ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Aksaray OSB'nin konumu itibariyle stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden İnceöz, "Orta Anadolu'nun ortasında kuzey-güney, doğu-batı doğrultusundaki karayollarının kesişme noktasında yer alan şehrimiz genç ve dinamik nüfusu, ulaşım ve enerji avantajları, düz arazi yapısı ve hükümetimizin bölgesel teşvik imkanları ile yatırımcıların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor" diye konuştu.

"OSB büyüyor, Aksaray kazanıyor"

Aksaray OSB'nin yatırımcıların yoğun ilgisinden dolayı iki defa yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını kaydeden İnceöz, Tarım Gıda ve Hayvancılık, Maliye, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile yapılan görüşmeler neticesinde Aksaray OSB'ye 3. ilave alanının kazandırılmasının sağlanmasından sonra, altyapı ve arıtma tesisleri için de sona gelindiğini ifade etti. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, 3'üncü ilave alanın altyapı projesinin 2018 yatırım programında karakteristik özelliğinin değiştirilmesine yönelik talebin yapılan görüşmeler neticesinde Kalkınma Bakanı tarafından onaylandığını açıkladı.

1987 yılında 290 hektarlık bir alana kurulan Aksaray Organize Sanayi Bölgesine AK Parti iktidarı döneminde hayata geçirilen teşvik sistemi ile birlikte Aksaray'a yatırımcıların ilgi gösterdiğini söyleyen İnceöz, "Aksarayımıza gelen yatırımları kalıcı hale getirmek için Aksaray OSB'mizin tüm ihtiyaçlarını yakından takip ederek gerekli tüm adımları atıyoruz" şeklinde konuştu. - AKSARAY