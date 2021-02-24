AK Partili Gürel, "engelli", "özürlü" yerine, "özel gereksinimi olan bireyler" tanımını önerdi

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "özürlü", "engelli" tanımlamalarının, bu bireyleri ve ailelerini incittiğini belirterek, "Bu tabirler yerine, 'özel gereksinimi olan bireyle'r şeklinde tanımlamayı öneriyoruz.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, "özürlü", "engelli" tanımlamalarının, bu bireyleri ve ailelerini incittiğini belirterek, "Bu tabirler yerine, 'özel gereksinimi olan bireyle'r şeklinde tanımlamayı öneriyoruz." dedi.

Gürel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, üyesi olduğu ve çalışmalarını tamamlayan, "Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti, Bu Bireyler ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü" için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ile 2 Kasım 2018'de verdikleri önergenin ardından Araştırma Komisyonunun 7 Kasım'da Genel Kurulda kurulduğunu anımsatan Gürel, tüm partilerin desteğiyle oluşturulan komisyonun, siyaset üstü çalışma sergilediğini söyledi.

Gürel, komisyon üyelerinin birinci önceliğinin, özel gereksinim duyan bu bireylerin sorun ve sıkıntılarının tespit edilmesi, sosyal hayata entegrasyonu, her anlamda toplumsal hayata katılımının sağlanması olduğunu anlattı.

Ortaya konan bu tablonun, toplumsal farkındalığın ve gerektiği zamanlarda bu tarz hassas konularda iş birliğinin önemini gösterdiğini belirten Gürel, "Her bir arkadaşımıza gösterdiği sevgi, gayret ve destek için, bu çalışmadan olumlu etkilenecek bir bireyin annesi olarak, teşekkür ediyorum." dedi.

Komisyonun, geniş, kapsamlı güzel bir rapor oluşturulduğuna işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Bu raporda değindiğimiz detay ama çok önemli bir hususu belirtmek istiyorum. Özürlü ve engelli tanımlaması bireylerimizi ve ailelerini rencide ediyor, incitiyor. Bu nedenle bu tabirler yerine, 'özel gereksinimi olan bireyler' şeklinde tanımlamayı, bundan sonra dilimize bu ifadeyi yerleştirmeyi öneriyor, temenni ediyoruz. Down sendromu, otizm, hiperaktif teşhis ne olursa olsun özel gereksinimli bireylerimiz, insanlığa ve hayata değer katıyor. Onların toplumu madenlerin olarak bakıyorum. Her birini sanatkar gibi işlemek, yaşam kalitesini artırmak boynumuzun borcudur. Vekillik görevimin yegane amaçlarından biridir."

Gürel, çalışmaları sırasında bakanlıkların, ilgili kurum ve kuruluşların, sivil bileşenlerin çok büyük gayretler gösterdiğini, güzel işlere imza attığını gördüklerini ancak yeterli bulmadıklarını dile getirdi.

Gelinen noktada geçmişte mukayese dahil edilemeyecek güzelliklerin de bulunduğuna dikkati çeken Gürel, "Bakıma, ilgiye ve eğitime muhtaç kardeşlerimizin kültürel, sportif etkinliklerinin yanı sıra beceri ve gayretlerini ortaya çıkaran, sanatsal, ekonomik somut eserler ortaya koymalarını vesile olan merkezimiz, Ankara'da Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi. Muhalefet partisine sesleniyorum, saray saray diye boş lakırtılar ile gündem değiştirip duruyorsunuz. Saray sadece bizim, sadece Cumhurbaşkanımızın sarayı değil Ankara'daki bu sarayımızı sizler de ziyaret edin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk