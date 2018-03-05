Ak Partili Göçer: "Şeker Fabrikalarının Özelleştirme Kararı 2000 Yılında Alındı"

AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, AK Parti Tokat İl Danışma Meclisi Toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirme kararı 2000 yılının Ocak ayında alındığını söyledi.

Tokat Atatürk Kültür Saray'ında gerçekleşen toplantıda konuşan AK Partili Göçer, Tokat'ın yoğun gündeminde şeker fabrikalarının konuşulduğunu ifade etti. Göçer, "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ile ilgili kaynak Ocak 2000 yılında, Özelleştirme Yüksek kuruluna gönderildi. Özelleştirme kararı 2000 yılı Ocak ayında alındı. Sene 2018. En kötü şey belirsizliktir. Kötü karar bile kararsızlıklardan ötürüdür. Çünkü şuan ki şeker fabrikaları özelleştirilecek mi, özelleştirilmeyecek mi? Tartışmalar içerisinde, fabrikalarımızın teknolojisi eskidi, kan kaybetti, maliyeti arttı. Dolaysıyla bu süreci AK Parti milletvekilleri olarak en başından beridir, her zaman takip ettik ve gündeme getirdik. Biz bu konudaki duyarlılığımızı çok net ifade ettik. Genel kurulda 17 Şubat'ta Başbakanımız bizleri toplamak suretiyle bir araya geldik. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi ilgili biz milletimizden aldığımız tepkileri söyledik. Şeker fabrikalarımız illaki özelleştirilecekse bunlar bir fırsat, memleketimiz adına, kamu adına bir fırsat, biz bunun çalışmasını yapıyoruz. 14 Şubat'ta Ticaret Odası başkanımız, Turhal Ticaret Odası başkanımız, Pancar Kooperatifi başkanımız, Ankara'daki iş adamlarımız, tarım ile uğraşan yapıları bir araya getirmek suretiyle şunu söyledik. Bu Turhal, Tokat adına bir fırsat çıkartabilir miyiz? Yani Tokat'ta, basit bir ifadeyle komplo oluşturabilir miyiz? Bir Tokat markası oluşturabilir miyiz, Niye olmasın? Niye Karamsar düşünelim? Küre içerisinde bu süreçten güçlenerek çıkması, üretimin yaygınlaşması ve Tokat'ta fabrikamızın bacası daha gür tütmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz."dedi.

Şeker fabrikası ile ilgili korku senaryoları üretmeye gerek olmadığını vurgulayan Göçer, "Allah'ın izniyle hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız vatandaşımızın halkımızın isyanına önem verir. Bundan eğer Tokat'ı mızın sanayicileri, iş adamları, Ticaret Odaları, Kooperatifleri Tokat için bir araya gelip elini taşının altına koyarsa inşallah Tokat buradan güçlenerek çıkar. Tokat buradan çok güçlü bir şekilde ayakta durmaya, şeker sektörünü ayakta tutmaya devam edecek. Allah, bereketimiz arttırsın. Bu memleketin toprakları verimli, insanları güzel. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği süreçte değerli hemşehrilerim; çok daha güzel işler yapmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. - TOKAT