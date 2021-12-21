AK Partili Dağ'dan Gaziemir'deki arazi sorununa ilişkin açıklama Açıklaması

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gaziemir'in Sarnıç Mahallesinde bazı parsellerle ilgili yaşanan sorunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu çözüme kavuşturulduğunu belirtti.

Kadastro çalışmaları sonrası şahıs mülkiyetinden çıkarak Hazine arazisi olarak kaydedilen 674 parselle ilgili gelinen son noktayı değerlendirmek üzere Hamza Dağ, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Milletvekilleri Necip Nasır ve Cemal Bekle, İl Başkan yardımcıları, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile arazi sahipleri toplantı düzenledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamada toplantıdaki değerlendirmelerine yer verilen Hamza Dağ, vatandaşların geçmişte parasını ödemelerine rağmen arazilerinde işgalci durumda gözüktüklerine dikkati çekerek bölgedeki sorunların farkında olduklarını ve çözüme kavuşması için gösterdikleri çabanın karşılığını aldıklarını aktardı.

Çözüme kavuşmayan sorunlar için görüşmelerinin devam ettiği vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Hazine ile ilgili Hürriyet Mahallesi'nde 38 parsel geçtiğimiz ağustos ayında 29 kişinin evrakları teslim etmesi ile çözüme kavuştu. 636 parselden 502 parselin evrakları tamamlandı ve tebligatları adreslerine gönderilmeye başlandı. Geri kalanlar ise dava açanlar. Onların da davaları sonuçlandığı zaman evrakları tamamlanıp çözüme kavuşacak. Çıkan kanuna göre belediyeler, Milli Emlak ile anlaşırlarsa çözümün önünde engel yok. Yıllardır çözüme kavuşamayan 'Hazine arazileri' ile ilgili sorunu, bakanlığımız vasıtasıyla çözüme kavuşturduk."

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da 1994 yılında Sarnıç beldesinin belediye olmasıyla arazi sahiplerinin kendi mülkiyetleri üzerine yapmış oldukları binaların beyanlarını düzenli olarak verdiğini ve vergilerini ödediğini belirterek, şunları kaydetti:

"2005 yılında kadastro çalışmaları sonucunda planlar askıya çıkarılmış, askı sürecinde itirazlar olmadığı için bu parseller şahıs mülkiyetinden çıkarak hazine adına tescil edilmiştir. 2006 yılında Sarnıç Belediye Başkanı İsmail Acar, Milli Emlak Müdürlüğünden 420 parselin mülkiyetinin belediyeye devrini istemiştir. Bir sonraki dönem Sarnıç Belediyesi kapanmış, sorunun çözümü oldukça basit olmasına rağmen Gaziemir Belediyesi gerekli hassasiyeti göstermemiştir. Gaziemir Belediyesi 2016 yılında Milli Emlak Müdürlüğüne bir yazı ile 420 parselin akıbetini sormuş, gelen cevabi yazıda eksiklerin tamamlanması durumunda gereğinin yapılacağı belirtilmesine rağmen belediyece eksik evraklar tamamlanıp Milli Emlak Müdürlüğü'ne gönderilmeyerek iş sonuçlandırılamamıştır."

Nasır, Gaziemir Belediyesi meclis görüşmelerinden sonra yapılan çalışmalar sonucunda 674 parselin olduğu tespit edildiğini belirterek, "Metrekare başına 700-1025 lira birim fiyatlar belirlenmiştir. Ödemeler ise kanun gereği yüzde 10 peşin geri kalanı 5 yıl taksit ile ödeme imkanı tanımaktadır. Bugüne kadar mülkiyetin şahsınıza ait olmaması ile ilgili olan huzursuzluklar sona ermiştir. Sarnıçlı hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da toplantıya telefonla katılarak, "Geçmişten bu yana sizler için çalışmaları yaptık ve sonucunu aldık. Büyük bir kesim sorununa derman olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Siz değerli hemşerilerimize de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.