AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'nın İBB'deki Atatürk tablosuyla ilgili yorumu tartışma yarattı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, dün mazbatasını alarak resmen göreve başladı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve başlamasının ardından ilk iş olarak Atatürk tablosunu yeniden makamındaki duvara astı.

Atatürk tablosunun asılması İBB'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Çamlı, şu ifadeleri kullandı:

"Nerede o çift mavi göz! Resimde görülen, sert bakışlar altında medet uman garip bir vatandaş! 5 yıl sonunda vaad ettiğiniz İstanbullu bu mu?"

PAYLAŞIMA TEPKİ YAĞDI, ÇAMLI'DAN YANIT GELDİ

Çamlı'nın bu paylaşımı tartışma yaratırken, çok sayıda Twitter kullanıcısı Çamlı'ya tepki gösterdi.