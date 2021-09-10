AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada inşaatı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarının okul sorunun çözüldüğünü söyledi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Mutafoğlu Mahallesi ikinci mıntıkada inşaatı tamamlanmak üzere olan TOKİ konutlarının okul sorunun çözüldüğünü söyledi.

Yozgat 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Murat Dereli ve üyeleriyle bir araya gelen Başer, esnafın sorularını dinledi.

Başer, burada gazetecilere, kentte inşaatı devam eden TOKİ konutlarını 15 gün önce gezdiklerini ve orda ikamet edecek vatandaşlardan okul talebi geldiğini söyledi.

Okul sorununu çözmek için gerekli girişimlerde bulunduklarını aktaran Başer, "Okul normalde yatırım programında yoktu, biz ilave bir kaynak bulmak suretiyle dün Özel İdare Müdürlüğümüze 2 milyon 750 bin lira parayı aktardık. Hemen ardından okul projesi başlayacak." dedi.

Başer, bölgeye hem anaokulu hem de 16 derslikli ilkokul yapılacağını ifade ederek, "AK Parti'nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemiş olduğu 'yavrularımızın yürüme mesafesinde okula gitmesi' sözü de yerine gelmiş olacak. Özellikle paranın gelmesi noktasında Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Merkez Ortaokulu'na ek olarak 16 derslikli bir okul ve bir de spor salonu yapılacak. İlimize tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Milletvekili Başer, son yapılan öğretmen atamasında Yozgat'a 200 öğretmen atandığını sözlerine ekledi.

Ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Başer'e teşekkür eden 100. Yıl Sanayi Sitesi Kooperatif Başkan Dereli de sanayi sitesinde PTT şubesinin kapanmasından dolayı esnafın sıkıntı yaşadığını ve yeni yapılacak sanayi sitesi için kamulaştırmada bazı aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Milletvekili Başer de PTT şubesinin tekrar açılması konusunda kurum yetkilileriyle görüşme yaptığını ve kısa sürede tekrar hizmete açılacağını, yeni sanayi sitesi ile ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini ifade etti.

Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı da katıldı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Murat Kurum İbrahim Altay Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Çağdaş Atan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Yozgat Milletvekili Başer'den TOKİ konutlarının okul sorununun çözüldüğü müjdesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:01:41. #1.17#