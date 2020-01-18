AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz Açıklaması

18.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:08

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Ankara Bölge Koordinatörü ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara'da belediye ile AK Parti ilçe başkanlıklarına ziyaret gerçekleştirdi.



AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetim başkanlığı çalışmaları kapsamında bölge koordinatörü milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u ziyaret etti.



İlçe gezilerine devam eden Milletvekili Yılmaz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile belediyede, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir'le ilçe başkanlığında bir araya geldi. Gerçekleşen ziyaretlerde belediye ile teşkilat çalışmaları istişare edildi.



Programında açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, Ankara Koordinatörü ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel yönetim çalışmalarının koordine ve istişare önceliğiyle devam ettiğini söyledi.



Halka en iyi hizmetin verilmesi noktasında kararlı bir duruş sergilendiğini ifade eden Yılmaz, "Vatandaşımızın yetki verdiği makamlar, hizmet makamlarıdır. AK Parti belediyelerinde, kadrolarında hep bu anlayış mevcut oldu. Neticelerini ise hepimiz görüyoruz. Bu zamana kadar şehirlerimiz kalkındı, her bir noktaya hizmet ulaştı, memnun vatandaş profilleri ortaya çıktı. Şimdi geldiğimiz noktada eksikliklerimizi de gidererek hizmet seferberliğini daha ileri taşımak istiyoruz. İstişare, koordinasyon ve doğru adımlar atarak şehirlerimize, aziz milletimize en iyi hizmeti sunma noktasında kararlıyız " diye konuştu.



Türkiye genelinde tüm yerel yönetimlerin çalışmaların yakından takip edildiğinin altını çizen Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir hizmet seferberliği devam ediyor. Halktan gücünü alan ve ayrımsız herkese eşit mesafede olan AK Parti Ankara'dan, Samsun'a, İstanbul'dan Ağrı'ya ülkemizin dört bir yanında vatan, millet sevdasıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Yerel yönetimler bir aynadır. Halkımızla, şehirlerimizle bir bütündür. Mutlu, huzurlu geleceğe emin adımlarla ilerleyen şehirler, ilçeler, beldeler için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Yerel yönetimlerin ve AK Parti teşkilatların uyumlu bir şekilde çalıştığını kaydeden Yılmaz, sorunları çözen, üreten, gönüllere dokunan, sevgi köprüleri kuran yönetim anlayışının temel prensip olduğunu da vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA