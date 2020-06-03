AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi,...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi,...

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz" AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette...

03.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:32

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz"

ANKARA - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur. Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz" dedi.

AK Partili Büyükgümüş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ile basın toplantısı gerçekleştirdi. Büyükgümüş, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un '500 bin silahlı insan neden kurulur? Neden ihtiyaç duyulur böyle bir şeye' sözlerine şöyle cevap verdi:

"Böyle bir çirkin saldırı olur mu? Bugün Türkiye'nin her ilçesinde, partimiz nerede varsa AK Parti Gençlik Kolları da orada var. Partimiz nasıl demokratik siyaset çerçevesinde çalışmalarını, milletimizin gönlüne girerek sürdürmeyi hedef edinmişse AK Parti Gençlik Kolları da bunu gençler üzerinde gerçekleştirir. Bundan başka bizim bir amacımız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi için yola çıktıklarını söylediğini hatırlatan Büyükgümüş, "AK Parti Gençlik Kollarının da her zaman siyasette ana esası bu sevgi olmuştur. Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi, onların sevgisini, muhabbetini kazanmayı hedefleriz. Ama hiçbir arkadaşımız Sayın Öztunç'un dün Genel Kurul kürsüsünden ifade ettiği çirkin yakıştırmaları hak etmiyor ve bunları asla kabul etmiyoruz. Sayın Öztunç'u iddialarını ispatlamaya davet ediyorum. Eğer bunu gerçekleştirmezse bizim gözümüzde, AK Parti Gençlik Kollarının gözünde iftiracı konumundadır."

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: 'Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi,...

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Haber
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Haber
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebin morötesi ışınlar olduğunu buldu
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
İstanbul'da sosyal mesafe unutuldu! İşçilerden tehlikeli eylem
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırıda tutuklanan zanlılar birbirini suçladı
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Eski muhtar, ava çıktığı arkadaşını domuz zannederek öldürdü
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
Türkiye'den, Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasını hazmedemeyen Yunanistan'ı kızdıracak yeni açıklama
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur 'Irak' tugayı görevlendirildi
ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Hasan Polatkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Birce Akalay Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: "Biz, gençlerin, milletimizin gönlüne girmeyi,... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:32:32. #1.15#
title