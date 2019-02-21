AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: "Mahalleler arasındaki hizmeti dengeleyeceğiz"

Yıldırım, sanayiden, esnafa kadar çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi

İSTANBUL - AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Bir taraftan sanayisi, bir taraftan gecekondusu, bir taraftan ulaşım aksları, işte bir çok mahalle bir anda hizmet alınca biri az almış, biri çok almış. İnşallah bunları biz dengeleyeceğiz" dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını gün boyunca sürdürdü. Güne Dudullu Organize Sanayisi'nde başlayan Yıldırım, burada bazı fabrikaları ziyaret etti. Daha sonra İstiklal Mahallesi'ne geçen Yıldırım, esnaflarla buluştu. İşyerlerine uğrayan Yıldırım, vatandaşlarla dertleşerek onların sorunlarını dinledi. Ümraniye'yi karış karış dolaşmayı sürdüren Yıldırım, akşam saatlerine doğru ise Kars Merkez İli Ataköyü Derneği'ni ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve projelerini anlatan Yıldırım, "Ümraniye'nin problemleri var. Bilhassa 2B arazilerinden kaynaklı konular var. Çakmak Mahallesi'nden Dudullu'ya doğru biraz az hizmet almış. Ama kolay da değil tabi. Ümraniye bir anda 700 bin kişilik nüfusa ulaşmış ve gelişmiş. Bir taraftan sanayisi, bir taraftan gecekondusu, bir taraftan ulaşım aksları, işte bir çok mahalle bir anda hizmet alınca biri az almış, biri çok almış. İnşallah bunları biz dengeleyeceğiz.

Belediye hizmetleri iyi bir hale gelmiş ama kusur yok mu? Olabilir. Eksik yok mu? Olabilir. Bunları zamanla tamamlayıp bu yeni dönemde üzerine koyarak gitmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA