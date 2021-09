AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ziyaretlerde bulundu

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu.

Beyazıt önce Kemal Arat İlkokulunda 2021-2022 öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Daha sonra köy muhtarlarıyla bir araya gelen Beyazıt, köylerin su ve yol problemlerine çözüm bulma noktasında yapılan ve yapılacak proje ve yatırımlar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Milletvekili Beyazıt merkezdeki esnafları da ziyaret etti.

Kent merkezi ve ilçelerde üç gündür esnaf ziyareti yaptığını belirten Beyazıt, "Ülkemizin pandemi ile mücadelesinde, devletimizin sağlık açısından ne kadar güçlü olduğunu, esnafımıza verilen katkıların sayesinde devletimizin her zaman her alanda milletimizin yanında olduğunu duyuyoruz. Esnafımızın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan inançlarıyla, güvenleriyle dillerinden hayır dualarını eksik etmemeleri bizleri gururlandırıyor. Devletimiz her zaman milletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi.

Beyazıt'a ziyaretlerinde Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve partililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu