AK Parti Tokat İl Başkanı Polat'tan "koronaviras" açıklaması AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Türkiye'de en iyi şekilde müdele edildiğini belirtti.

AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, dünya genelinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla Türkiye'de en iyi şekilde müdele edildiğini belirtti.

Polat, yaptığı yazılı açıklamada, şehir hastanelerinin önemine vurgu yaptı.

"'Zamanında şehir hastanelerine ne gerek var?' diye eleştirenler, bugün pişman olacaklarına, hedef saptırmaktalar." ifadesinde bulunan Polat, şöyle devam etti:

"Üstelik hiç zamanı değilken, sağlık kuruluşlarımızla kalmayıp otoyol ve köprülerimizin yapım usullerine kadar yersiz eleştiriler duyuyoruz. Ancak güzel olan şu ki, Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği bu hastaneler, içindeki teknolojik ve tıbbi donanım kadar, dünya sıralamasında ilk 10'a giren yatak kapasiteleri sayesinde bu hastanelerin yapılmasına karşı çıkanlar dahil, birçok kişinin hayatını kurtaracak."

Türkiye olarak salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bununla da yetinmiyoruz, yerli üretim maskeler, solunum cihazları, el dezenfektanı, tulum ve eldiven üretimlerimiz de seri şekilde devam ediyor. Bizden bu malzemeleri talep eden ülkelere yardımcı olmaya çalışıyoruz. IMF'den para dilenen değil, dost ülkelere yardım eden bir Türkiye profili birilerini rahatsız ediyor."

Polat, bugün gelişmiş olarak adlandırılan ülkelerin virüs şüphesi taşıyan yaşlı hastaları yatıracak hastane bulamayıp ölüme terk ederken, Türkiye'de hastanelerde her türlü hizmetin sunulduğunu, önlem olarak da 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının temin edilip kapılarına kadar götürüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA