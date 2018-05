AK Parti Teşkilatı, Stk Temsilcileri ile Buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan erken seçim çalışmaları kapsamında "Geçmişle Geleceği Buluşturma" adı altında Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

Kılıçaslan Parkında düzenlenen programa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Tüzün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Gençlik Kolları Başkanları Mehmet Emin Kılıç ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, önemli bir seçim sürecine girdiklerini ifade ederek, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri bizim için çok önemli. Her önemli seçimden daha önemli bir seçim. Bunun idraki ve gayreti içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren sahada çalışmalara başladık. Belde ve ilçe ziyaretlerimizi yaptık. Köy ziyaretlerine başlayacağız. Yoğun bir çalışma sergiledik. Bu nedenle teşkilatıma teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızda bize katkı veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Seçime 52 gün var. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yeni Yapılan Şehir Hastanesinin de çok yakın zamanda açılışı yapılacak" dedi.

Başkan Yazgı, göreve geldikleri 4 yıl içinde 6-7 seçim yaşadıklarının altını çizerek, "Göreve geldiğimizden beri 4 yıl oldu. 6 veya 7. ci seçime giriyoruz. Zor bir süreçten geçtik ama Allaha çok şükür bütün seçimlerde elimizden geldiğince tüm gücümüzü göstererek sahada çalışmalarımız devam etti. Her seferinde de Türkiye'de ilk beşin içerisine girerek yaptığımız çalışmaları taçlandırdık. 24 Haziran seçimlerinde de aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Çünkü bizler ve teşkilatımız her zaman seçime hazırız. Bu süreçte belirli takvimler var. Bunlardan bir tanesi temayül yoklaması. Ondan sonra inşallah adaylarımız belli olanca saha da hep beraber çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanımızın da önderliğinde bu tür kahvaltılar yapmak suretiyle hem teşkilatlarımızla bir arada oluyoruz. Hem de bu tür çalışmalara başladığımızın görüntüsünü de veriyoruz" dedi. Başkan Yazgı, "4-5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2. Gençlik Festivaline ve 13 Mayısta açılışı gerçekleştirilecek olan Tacin Mahallesinde yapılan Gençlik Parkı açılışına Sanatçı Fettah Can'ın bizlerle beraber olacağını söyleyerek bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Belediye çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Yazgı, "Belediye olarak vermiş olduğumuz sözler vardı. Allaha çok şükür bunların % 90'nını tamamladık. Geri kalan kısmını da inşallah bu sene tamamlayacağız ve seçimlere hazır bir noktaya getireceğiz. Asfalt çalışmalarına bu sene merkezden başlayarak devam edeceğiz. Biz belediyenin çalışmalarını aynı şekilde devam ettireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımız 24 Haziranda seçildikten sonra Yepyeni bir Türkiye'de hep beraber uyanacağız. Teşkilatımızla el ele kol kola girerek her türlü noktada kendimizi, partimizi ve Cumhurbaşkanımızı da anlatarak en iyi şekilde sunum yapıp güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Ben buna inandığınızı ve bu doğrultuda buralara gelip bizlerle beraber olduğunuza inanıyorum" dedi. - AKSARAY