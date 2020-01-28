AK Parti TBMM Grubu'ndan Elazığ için yardım kampanyası

28.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:26

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grubu olarak deprem felaketine uğrayanlara katkı sağlamak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi.

Bostancı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin çeşitli fay hatları üzerinde olduğunu ve Elazığ depreminin de 6,8 ile son derece yüksek bir seviyede gerçekleştiğini belirtti.

Naci Bostancı, "Bunun neticesinde maalesef 37'si Elazığ'da, 4'ü de Malatya'da olmak üzere 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Fedakarca yürütülen kurtarma çalışmaları neticesinde 45 vatandaşımız enkaz altından çıkarıldı. Kurtarma faaliyetlerine iştirak eden herkese minnettarız. Yardımları organize eden herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Deprem sonrasında 1607 vatandaşın da hastanelere başvuruda bulunduğunu öğrendiklerini ifade eden Bostancı, buna ilişkin sağlık hizmetlerinin de aralıksız sürdürüldüğünü dile getirdi.

Detaylı açıklamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldığını anımsatan Bostancı, şöyle konuştu:

"Deprem sonrasında 13 bin 300 binaya yönelik çalışma yapıldı. Bunlardan 4 bin 600'ünde herhangi bir hasarın olmadığı, 5 bin civarındaki binada az veya orta derecede hasarın olduğu, 3 bin 600 civarındaki binada ise yüksek oranda hasar bulunduğu görüldü. 100'ün üzerinde binanın da yıkıldığı görülmektedir. Bunların bir kısmı tek katlı binalardır. Elazığ merkezde çok katlı 3 binanın yıkıldığını biliyoruz.

Deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak, uzun yıllardan bu yana, herkesi depreme karşı bilinçlenme faaliyetinin bir parçası olarak organize etmeye çalışıyoruz hem de devlet olarak bu konuda hukuki, teknik, finansal ve her türlü hazırlıkla birlikte binalarımızı, hayat tarzımızı düzenlemeye çalışıyoruz. 1999 yılında yaşanan büyük deprem özellikle bu konuda son derece uyarıcı olmuş ve hepimizin bildiği gibi o tarihten sonra bir dizi hukuki, mimari değişiklikler yaşanmıştı. Bu değişiklikler, bu hazırlıklar hala devam ediyor."

Naci Bostancı, Elazığ ve Malatya depreminin ardından devletin, asli görevi gereği bölge halkının yanına koştuğunu söyledi.

Devletin hem sevinçler hem de felaketler için var olduğunun altını çizen Bostancı, yaşanan coğrafyada devletin ne kadar önemli olduğunu felaket dolayısıyla da olsa bir kez daha görmüş olduklarını ifade etti.

Yapılan maddi ve manevi yardımlara, vatandaşların da büyük kadirşinaslık gösterdiğini vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Acıların paylaşılması ile maddi manevi destek sağlama konusunda çeşitli kampanyalar düzenlendiğini biliyoruz. SMS ile toplanan ciddi paralar var, sanıyorum şu an 28 milyon civarında. Vatandaşların çeşitli banka hesaplarında topladıkları paralar var ve bu da 31 milyonu geçmiş gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar daha da yukarı çıkacak. Devletin acil olarak vatandaşlara gönderdiği paralar var.

Biz de AK Parti Grubu olarak deprem felaketine uğrayanlarla dayanışma içinde bulunmak ve onlara katkı sağlamak amacıyla bugün yapmış olduğumuz toplantıda bir yardım kampanyası başlatılmasını kararlaştırdık. Ziraat Katılım Bankası Kızılay Şubesi üzerinden bu kampanyamızı gerçekleştireceğiz. İnşallah kısa süre içerisinde milletvekillerimizin gereken desteği sağlayacaklarına ve bu paylaşımı en yüksek düzeyde gerçekleştireceklerine inanıyorum. Daha önceki yaşanan müessif hadiselerde de yine AK Parti Grubu olarak benzer kampanyalar yapmıştık. Ümit ediyorum, hiç olmazsa bu soğuk kış gününde daha iyi şartlarda hizmet almalarını temin edecek şekilde bizim yardımlarımızın da bir katkısı olur. Bunu son derece önemli görüyoruz."

Bostancı, bir soru üzerine, kampanyanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile başlatıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi de bu kampanyaya destek verecek. Tabii bu tür yardımların miktarı söylenmez, kendisi takdir edecektir. Yardımlar için alt veya üst limit gibi bir rakam belirlemiyoruz. Bu bir gönül ve dayanışma işidir. İnsanların takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, kampanyanın diğer partilerin milletvekillerine ve vatandaşlara açık olup olmadığı sorusuna ise Bostancı, hesap numarasının açık olduğunu, vatandaşların da katılım gösterebileceğinin altını çizerek, "Ağırlıklı olarak AK Parti Grubu olarak düzenlediğimiz bir kampanyadır. Şüphesiz gideceği adres aynı adres. O çerçevede toplanacak paralar, felakete uğrayanlar için toplanan bir paradır ve onlara gönderilecektir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, grup toplantısında daha önce toplanan deprem vergisine ilişkin 34 milyar dolar rakamını telaffuz ettiğinin ve bu paranın nerelere kullanıldığını sorduğunun hatırlatılması üzerine Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe Kanunu'nu bilenler, herhangi bir isim altında vergi topluyoruz diye bir düzenlemenin olamayacağını bilir. Kanunun ilgili maddesi hususi bir biçimde bu tür vergilerin toplanamayacağını ifade ediyor. Bütçede paralar toplanır, ihtiyaca göre de harcanır. Dolayısıyla deprem vergileri adı altında bunlar toplanacak ve depreme gönderilecek gibi bir düzenleme söz konusu değildir. Zaten bu, bütçenin mantığına aykırıdır. Ülkemiz deprem kuşağında olması nedeniyle bütçeden çok ciddi biçimde bir kaynak çeşitli destekler biçiminde yapılan hazırlıklar için harcanmaktadır."

Kaynak: AA