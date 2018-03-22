AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri'nin Yozgat Ziyareti

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, Yozgat İl Başkanlığı teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından oluşturulan 'Siyasi Erdem ve Etik' kurulu üyeleri Yozgat AK Parti Teşkilatını ziyaret etti. Yozgat Teşkilatı ziyaretine Güldal Akşit, Mustafa Ünal, Halide İncekara katıldı.

Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Güldal Akşit, AK Parti'de 2002 yılındaki heyecanı tekrardan yaşatmak için böyle bir kurulun oluşturulduğunu söyledi.

Siyasi Erdem ve Etik Kurulunun oluşturulmasının bir zaruret olduğunu hatırlatan Akşit, "Çünkü aradan geçen 16 sene de çok şey değişmeye başladı, bozulmaya başladı. Dejenere olmaya başladı. O en baştaki heyecanı 2002'de yaşanan heyecanı yavaş yavaş kaybettiğimizi hissetmeye başladık. İşte bu sebepten böyle bir kurulun varlığı şart oldu. Tekrar AK Parti'nin kuruluş amacını, tüzüğünü anlatılacak. Hiçbir zaman sizi yargılamak gibi bir amacımız yok. Ama görevimiz birlikte çalışmayı iyi, güzel günleri hatırlatarak bize ihtiyaç duyduğunuzda bir anlamda danışma kurulu gibi çalışacağız" dedi.

Kurul sonucu 3 ayda bir rapor hazırladıklarını da söyleyen Akşit, "Raporları Genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına bazı incelemeleri yapıp bize gelen şikayetleri, ilkelere uymayan kişilerin çalışmalarını inceleyip biz kanaatimizi kurul olarak 3 ayda bir hazırladığımız raporlamayla genel başkanımıza arz edeceğiz. Bu arada da arkadaşları inceler ve değerlendirirken uyarıyoruz da bu yaptıklarınız doğru değil diye. Gönül ister ki Yozgat'tan hiçbir şekilde bize bir sorun gelmesin tam tersine Yozgat'ı biz örnek olarak gösterelim isteriz" şeklinde konuştu. - YOZGAT