AK Parti Sakarya milletvekilleri basınla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da bugüne kadar 1,96 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya'da bugüne kadar 1,96 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını bildirdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanlığınca Serdivan ilçesindeki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısına Yavuz'un yanı sıra Sakarya Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek'in ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan katıldı.

Toplantıda konuşan Yavuz, son 3 yıl içerisinde Sakarya genelinde yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Yavuz, 2002 yılından bugüne kadar toplamda sadece 1,96 milyar liralık sağlık yatırımı yapıldığını belirterek, ihalesi yapılan bin yataklı şehir hastanesinin yatırım bedelinin ise 1,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Şehir hastanesinin Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi'nde inşa edileceğini aktaran Yavuz, yatak kapasitesinin daha sonraki süreçte 1471'e çıkarılacağını kaydetti.

Projenin detayları hakkında bilgi veren Yavuz, yatırımlarda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a teşekkürlerini iletti.

Kentte hizmete alınan Millet Bahçesi ve Yaşayan Stadyum gibi projelerden de bahseden Yavuz, Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde 36 dönümlük arazide 490 milyon lira yatırım bedeliyle yeni adliye binasının inşa edileceğini belirtti.

Marmara Depremi sonrası Sakarya Büyükşehir Belediyesi üzerine kalan 270 milyon liralık kredi borcunun yasa çıkartılarak çözüme kavuşturulduğunu anlatan Yavuz, Acil Durum Hastanesi'nin de yakında ihale edileceği bilgisini paylaştı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Uncuoğlu da salgın sürecinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ekonomiden psikolojiye eğitimden turizme her alanda salgının etkilerini yaşadıklarını kaydeden Uncuoğlu, Türkiye'de salgın sürecinin iyi yönetildiğini ifade etti.

Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'nın tüm güzellikleri hakkında ulusal anlamda güzel bir imaj vermenin önemli olduğunu, bunun için de basının en güçlü araç olduğunu kaydetti.

Milletvekili Kenan Sofuoğlu, İl Başkanı Yunus Tever ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından heyet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci