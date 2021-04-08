AK Parti Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediyesini eleştirdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Ali Acar, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

AK Parti Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Ali Acar, Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt'u eleştirdi.

Acar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Odunpazarı Belediye Meclis Toplantısı'nda belediye faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarının okunup, değerlendirildiğini kaydetti.

Yapılan bilanço analizi sonucunda kısa vadede ödenmesi gereken borcun toplam gelirin yüzde 76'sını oluşturduğunu anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Gelirin toplam gider ve yükümlülüklerini karşılama oranının yüzde 58'de kaldığı, giderleri ve yükümlülükleri karşılamada sıkıntı yaşayacağı ve belediyenin ciddi nakit sıkıntısı içinde olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda borçların bir kısmı ötelenecek, vaat edilen projeler yapılmayacak ya da başka bahara kalacaktır. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un 1 Ocak 2012 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev yaptığı dönem arasında belediyenin toplam gelirlerinin 1 milyar 251 milyon 90 bin lira olarak gerçekleştiği, gelirin yüzde 29,13 ile 364 milyon lirasının alınan vergilerden, yüzde 59,60 ile 746,2 milyon lirasının devlet payı ve diğer paylardan, yine bu dönemde belediyeye ait 73,8 milyon lira tutarında gayrimenkul satıldığı görülmüştür. 2020 yılında pandemiye rağmen devletten 128 milyon lira kaynak geldiği 'devletten istenilen pay gelmiyor' eleştirisinin doğru olmadığı net görülmüştür."

Acar, aynı dönem arasında belediyenin toplam giderlerinin 1 milyar 353 milyon 18 bin lira olarak gerçekleştiği, giderlerin yüzde 53,49 ile 723,73 milyon lirasının mal ve hizmet alımı giderleri olduğu görüldüğüne değinerek, "2020 yılında 131,5 milyon lira olan mal ve hizmet alım giderlerinin, 99,3 milyon lirasının hizmet alımı olması 'kendi işimizi kendimiz yapar hale geldik' söyleminizin doğru olmadığını gösteriyor." dedi.

Acar, 2020 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kullanılan 29,5 milyon lira kaynağın 15,6 milyon lirasının hizmet alımı olmasının kendi işlerini kendilerinin yapmadığının örneği olduğunu savundu.

"33 projeden hangisini gerçekleştirdiniz?"

1 Ocak 2012 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında özel kalem, basın yayın, kültür müdürlüklerince 97 milyon lira kaynak kullanıldığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Söz konusu harcamaların büyük kısmının özellikle reklam, hediye, yeme-içme ile otel harcamalarından oluştuğu anlaşılmıştır. Sayın başkan 'belediyede para yok' deyip bir kaldırım tadilatını, temizlik işlerini, dahi ötelerken özel kalem marifetiyle kıt kaynakları bu kadar savurgan ve komikçe kullanmak doğru değildir. Pandemi sürecinde halka 520 bin lira dezenfektan, maske ve kolonya yardımı yaparken, led ekran ve billboarda 3,3 milyon lira kaynak kullanmanız önceliğinizin halk değil, reklam olduğunu ortaya koymuştur. 2020 yatırım programınızda yer alıp, 66,5 milyon lira maliyet öngördüğünüz 33 projeden hangisini gerçekleştirdiniz? Şikayet değil, çözüm ve icraat makamı olduğunuzu umarak cevap vermenizi beklemekteyiz. Sayın Kurt, ne sözünüzde durmayı, ne hizmet etmeyi ne de hemşehrilerimizin gönüllerini yapmayı beceremediniz. Eğer gerçekten Odunpazarı bölgesine hizmet etmeyi düşünüyorsanız artık, taşın altına elinizi koymayı becerin. Bizim yapacağımız bir şey varsa istişare kültürüne sahip bir parti olarak her zaman, her yerde sizinle konuşmaya ve tartışmaya hazırım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık