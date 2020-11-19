AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar'dan Odunpazarı Belediyesinin belirlediği alkollü yerlere ilişkin ziyaret

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen içkili yerler bölgelerine ilişkin ziyaretleri sürdürüyor.

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, Odunpazarı Belediyesi tarafından belirlenen içkili yerler bölgelerine ilişkin ziyaretleri sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Acar, Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak'ta, İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak ve Adalar Sokak'ta yapılması planlanan "barlar sokağı"na tepki gösteren vatandaşları, esnafı ve mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Acar, Odunpazarı ilçesinde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden içkili yerler kararına tepkilerinin sürdüreceğini bildirdi.

Vişnelik Mahallesi Kayıhan Sokak'taki esnafı, mahalle sakinlerini ve muhtarları ziyaret ettiğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

"Bölgede yaşayan vatandaşlarımız da bu bölgede toplumsal huzuru bozan içkili yerler kararına tepki gösteriyor. Sosyal yaşam alanlarına ve eğitim bölgelerine de yakın olan Kayıhan Sokak'ta çocuklarımızın geleceğine, huzuruna ve sağlığına engel oluşturan bu bölgelere içkili mekanların açılmasından vazgeçilmelidir. Aynı şekilde İstiklal Mahallesi'nde de esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın tepkisini çeken, hiçbir şekilde destek görmeyen bu bölgelere de içkili mekan ruhsatı verilmesini istemiyoruz.

Mahalle muhtarımızla da yaptığımız istişarelerde mahalle sakinlerimizin ve muhtarlığın fikri ve görüşü alınmadan bu kararın alınması sosyal ve halkçı olduğunu iddia eden bir belediye başkanına yakışmamaktır. Odunpazarı Belediyesinin bu karardan derhal vazgeçmesini bekliyoruz. Vatandaşımızın düşüncelerine kulak verilmeli, aksi takdirde bizler milletimizin talepleri doğrultusunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık