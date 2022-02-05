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AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

AA, Büşra Nur Yılmaz - Politika
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AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, Bursa'da devam ediyor.

BURSA (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, Bursa'da devam ediyor.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programın bugünkü bölümüne, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, bazı milletvekilleri ve 11 ilden gelen gençlik kolları il, ilçe ve teşkilat başkanlarının yer aldığı program, açılışın ardından basına kapalı devam etti.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla tamamlanacak.

AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

AA / Büşra Nur Yılmaz - Politika

Marmara Bölgesi, AK Parti, gençlik, Bursa, Politika, Haber

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