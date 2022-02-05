AK Parti'nin Marmara Bölgesi Gençlik Kampı devam ediyor

BURSA (AA) - AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Gençlik Kampı, Bursa'da devam ediyor.

Kentte bir otelde gerçekleştirilen programın bugünkü bölümüne, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, bazı milletvekilleri ve 11 ilden gelen gençlik kolları il, ilçe ve teşkilat başkanlarının yer aldığı program, açılışın ardından basına kapalı devam etti.

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla tamamlanacak.