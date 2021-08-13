AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü
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AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü

AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Güncel

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, AK Parti'nin milletten aldığı güçle yola çıktığını, büyük reformlarla Türkiye'de ulaşılmaz bir gelişim ve değişime imza attığını belirtti.

AK Parti Kurucu Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk siyasi tarihinde ülkeye çağ atlatan projelere imza atıldığını ve atılmaya da devam edileceğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"2023, 2051 ve 2071 vizyonunu kendisine temel prensip alarak güçlü Türkiye yolunda hızla ve yerinde adımlar atan AK Parti hükümetleri birbiri ardına attığı ciddi adımlar ve yatırımlarla gelişmenin, büyümenin ve kalkınmanın bir ve beraber olma ruhu içinde ortaya konulduğunu tüm dünyaya ispat etmiştir. AK Parti ülke sevdasını, vatan aşkını en üst düzeyde hissedenlerin partisi olarak kuruluştan bugüne kadar hizmet siyasetinin adresi ve uygulayıcısı olmuş ve bu sayede milletin gönlünde taht kurmuştur."

Balta, AK Parti'nin siyaset sahnesine çıktıktan sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olduğunu ve sonrasında girdiği her seçimden de zaferle çıktığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok partili hayata geçildikten sonra en uzun süre tek başına iktidarda kalmayı başaran partimiz, Türkiye'de siyasetin ana omurgasını değiştiren pek çok değişikliğe imza atmıştır. Hedef 2023 sloganıyla milletiyle el ele Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına durmadan ilerlemektedir. Artık bugün Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar'daki kardeşlerine ve tüm dünyadaki mazlumlara sahip çıkan bir büyük Türkiye var. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik karşısında sesini yükseltebilen, zalimin karşısında mazlumun yanında duran bir Türkiye var."

Sevda, tutku ve vatan aşkıyla 20 yıl önce çıktıkları zorlu ve meşakkatli yolda durmadan yürüdüklerini, yürümeye de devam edeceklerini vurgulayan Balta, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet düsturu ile ülkemizi çok daha güçlü ve sağlam yarınlara taşıyacağımızın altını çizmek istiyorum. Rabbim, daha nice yıllar AK Parti'mize aziz milletimizin hizmetkarı olmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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